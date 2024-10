ROUNDUP Winzer in der Krise - Ernte so gering wie lange nicht Steigende Kosten, weniger Konsum und Überproduktion: Der Weinbau in Deutschland steckt in der Krise. Dazu kommt 2024 aufgrund extremer Wetterlagen ein deutlicher Rückgang der Erntemenge, der den Osten und die Ahr besonders trifft. Das Deutsche …