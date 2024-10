Warum selbst erfolgreiche Unternehmen oft schwer zu verkaufen sind (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Schwarzach (ots) - Die Unternehmensnachfolge ist für Gründer ein entscheidenderBaustein für den Komfort im Alter. Damit dieser wichtige Schritt reibungslosabläuft, unterstützen Michael Polit und Fabian Zamzau Unternehmer dabei, dienötigen Vorbereitungen zu treffen. Von der Optimierung der Prozesse und derEntkopplung des Unternehmens vom Geschäftsführer bis zur finalen Übergabebegleiten sie den gesamten Prozess, damit der Inhaber guten Gewissens die Zügelabgeben kann. Hier erfahren Sie, warum ein zu involvierter Geschäftsführer demerfolgreichen Verkauf im Wege steht - und wie es doch mit dem Verkauf klappt.Das eigene Unternehmen als Lebenswerk in die bestmöglichen Hände zu geben,stellt für Unternehmer den krönenden Abschluss ihrer Karriere dar. DiesesUnterfangen erfordert jedoch eine gründliche Vorbereitung: Prozesse müssenoptimiert, Gesellschafter ausbezahlt und das Unternehmen auf die Übergabevorbereitet werden. Einen Käufer zu finden, stellt noch einmal eine ganz andereHerausforderung dar - zumal viele Geschäftsführer sich das Leben selbst unnötigerschweren. "Eigentümer von Unternehmen behalten oft möglichst lange einenmöglichst großen Teil der Entscheidungsgewalt in der eigenen Hand. Dies gibtihnen zwar mehr direkte Kontrolle, sorgt aber auch für eine Abhängigkeit, dieschlimmstenfalls den Verkauf unmöglich macht", warnt Fabian Zamzau von der OtterConsult GmbH."Um den Verkauf des eigenen Unternehmens erfolgreich zu meistern, müssenUnternehmer also mit der richtigen Herangehensweise vorgehen", ergänzt seinGeschäftspartner Michael Polit. "Wichtig dabei: Damit sich ein Unternehmen zuden optimalen Konditionen verkaufen lässt, muss die Unternehmensführungrechtzeitig eine geeignete Ausstiegsstrategie konzipieren und mit der Umsetzungbeginnen." Mit der Otter Consult GmbH haben die beiden Experten schon hunderteUnternehmer bei der Nachfolgeplanung begleitet. Sie wissen daher aus Erfahrung,dass der Verkauf eines Unternehmens einige wichtige Vorbereitungen beinhaltet.Dazu gehört unter anderem, die Verantwortung des Geschäftsführers schrittweisean andere innerhalb der Unternehmensstruktur zu delegieren und für einestrukturierte Weitergabe seines Wissens zu sorgen. Wie dies gelingt und welcheHindernisse dem erfolgreichen Unternehmensverkauf im Wege stehen, haben FabianZamzau und Michael Polit im Folgenden zusammengefasst.Mittelständische Inhaber oft zu stark involviertOhne den Inhaber geht in vielen Firmen nichts - und genau da liegt das zentrale