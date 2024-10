Mercedes-Benz will in China gegen Absturz kämpfen - Aktie verliert

(neu: Aussagen Finanzchef, Details, Kurs)



STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes-Benz hat im dritten Quartal wegen der Schwäche auf dem wichtigen chinesischen Markt einen Gewinneinbruch erlitten. Die Ergebnisse rutschten um rund die Hälfte ab, vor allem das Geschäft mit den Pkw lief wegen des harten Wettbewerbs in der Volksrepublik und wegen der allgemein schwachen Wirtschaftslage enttäuschend. "Die Finanzergebnisse des dritten Quartals entsprechen nicht den Ansprüchen, die wir bei Mercedes-Benz an uns selbst haben", sagte Finanzchef Harald Wilhelm am Freitag. Zwar gingen die Probleme nicht über Nacht weg, räumte er in einer Telefonkonferenz ein. Dennoch zeigte er sich kampfbereit im Wettbewerb um die chinesischen Kunden.

Im stark wachsenden und vor allem von chinesischen Autobauern hart umkämpften Mittelklassesegment bei Elektroautos in der Volksrepublik will Mercedes mit den neuen Autos der C- und GLC-Reihe ab 2026 "attackieren", sagte Wilhelm. Bisher tun sich die Schwaben mit E-Autos in China schwer - auch weil sie im unteren und mittleren Bereich kaum etwas anzubieten haben. Im oberen Bereich gibt es zwar den EQS, das Elektro-Pendant zum Flaggschiff S-Klasse. Zum einen spielt der Elektroantrieb bei den teureren Segmenten in China aber noch keine große Rolle, zum anderen ist der EQS ein Ladenhüter.