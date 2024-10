JPMORGAN stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 220 Franken belassen. Der Medikamentenkandidat Giredestrant gegen Brustkrebs dürfte dem Schweizer Pharmakonzern eher keinen signifikanten Erfolg bescheren, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie./niw/misVeröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2024 / 20:48 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2024 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 297,9EUR auf Lang & Schwarz (25. Oktober 2024, 11:54 Uhr) gehandelt.



