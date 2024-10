Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 29.10.2024 bis 01.11.2024

Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes

(DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:



Dienstag, 29.10.2024



- (Nr. 405) Aktualisierung des digitalen Ökosystematlas - Ergebnisse der

Ökosystemgesamtrechnungen, Jahr 2021

- (Nr. 406) Zeitverwendung für Kultur und kulturelle Aktivitäten in Deutschland

(Fachbericht Kulturstatistik), Jahr 2022

- (Nr. 44) Zahl der Woche zum Weltspartag: Entwicklung der Sparquote in

Deutschland und international, 1. Halbjahr 2019 bis 1. Halbjahr 2024









- (Nr. 407) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose,

Erwerbslosenquote), September 2024

- (Nr. 408) Bruttoinlandsprodukt, Schnellmeldung, 3. Quartal 2024, 10:00 Uhr

- (Nr. 409) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter

Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Oktober 2024 (im Laufe des

Tages)



Donnerstag, 31.10.2024



- (Nr. 410) Außenhandelspreise, September 2024

- (Nr. 411) Umsatz im Einzelhandel, September 2024

- (Nr. 412) Umsatz im Gastgewerbe, August 2024



Freitag, 01.11.2024



- (Nr. N055) Bestattungswesen in Deutschland, Jahr 2023



(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.



Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot

des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:

https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html



Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.



Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189

Wiesbadenwww.destatis.de/kontakt



Pressekontakt:



Statistisches Bundesamt

Pressestelle

www.destatis.de/kontakt

Telefon: +49 611-75 34 44



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5894852

OTS: Statistisches Bundesamt





Mittwoch, 30.10.2024- (Nr. 407) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose,Erwerbslosenquote), September 2024- (Nr. 408) Bruttoinlandsprodukt, Schnellmeldung, 3. Quartal 2024, 10:00 Uhr- (Nr. 409) Verbraucherpreisindex (inklusive HarmonisierterVerbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Oktober 2024 (im Laufe desTages)Donnerstag, 31.10.2024- (Nr. 410) Außenhandelspreise, September 2024- (Nr. 411) Umsatz im Einzelhandel, September 2024- (Nr. 412) Umsatz im Gastgewerbe, August 2024Freitag, 01.11.2024- (Nr. N055) Bestattungswesen in Deutschland, Jahr 2023(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebotdes Statistischen Bundesamtes zu finden unter:https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5894852OTS: Statistisches Bundesamt