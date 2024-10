Kaum Bewegung vor dem Wochenende

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag nur geringe Veränderung verzeichnet. Vor dem Wochenende und einem Füllhorn neuer Quartalszahlen in der kommenden Woche traten die Kurse mehr oder minder auf der Stelle. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg am Mittag um 0,17 Prozent auf 4.943,97 Punkte. Auch außerhalb des Euroraums passierte wenig. Der Schweizer Leitindex SMI gewann 0,07 Prozent auf 12.180,14 Punkte. Der britische FTSE 100 tendierte mit 8.272,42 Punkten kaum verändert.

Marktexperte Andreas Lipkow sprach von einem zurückhaltenden Geschäft. "Die US-Wahlen strahlen bereits auf die Märkte ab und am Wochenende wird auch in Japan gewählt", so Lipkow. Zumindest einen Hoffnungsschimmer bot das Ifo-Geschäftsklima. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hatte sich danach im Oktober erstmals seit fast einem halben Jahr wieder verbessert.