Anlegerchancen bei sinkenden Zinsen: Value- oder Growth-Aktien?

Niedrigere Kreditkosten dürften insbesondere kapitalintensiven Wachstumsaktien, wie Technologiewerten und Small Caps, zugutekommen. Adam Turnquist, Chefstratege bei LPL Financial, erwartet jedoch, dass Value-Aktien im derzeitigen Umfeld die Wachstumswerte übertreffen. "Historisch gesehen haben Value-Aktien oft die Nase vorn, wenn die Risiken eines wirtschaftlichen Abschwungs schwinden", zitiert ihn CNBC. Die Wachstumsindizes seien stark auf Mega-Cap-Aktien und Qualitätsfaktoren ausgerichtet, und Unternehmen in diesem Segment weisen eine beeindruckende Bilanz auf, die sie als potenzielle sichere Häfen in unsicheren Zeiten attraktiv mache.

Savita Subramanian, Leiterin für US-Aktien bei BofA Securities, sieht ebenfalls Vorteile für Value. "Die Fed senkt die Zinsen, während die Gewinne steigen – das ist ungewöhnlich. Alle Zylinder laufen auf Hochtouren für einen langen Wertzyklus", sagte sie gegenüber CNBC.