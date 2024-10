Research - Nicola Mining mit fast 100% Aufwärtspotenzial

Die Analysten von Atrium Research beschäftigen sich in einem aktuellen Research-Bericht mit der Aktie der kanadischen Rohstoffgesellschaft Nicola Mining (NIM TSXV / WKN A3D3LF). Sie bezeichnen Nicola Mining darin als „Kauf“ und sehen das Kursziel bei 0,60 CAD. Vom Kurs zum Zeitpunkt der Empfehlung aus bedeutet das ein Aufwärtspotenzial von 97%

Wie die Experten ausführen, handelt es sich bei Nicola Mining um einen Junior, der auf die Exploration und Entwicklung von Edel- und Buntmetallprojekten in der kanadischen Provinz British Columbia ausgerichtet ist. Derzeit liege der Fokus vor allem auf Kupfer, während Nicola sein Hauptprojekt New Craigmont vorantreibe, so Atrium. Das Kupferprojekt liege in der Nähe großer Kupferproduzenten (Teck und New Gold werden genannt) und auf dem Gebiet der historischen Craigmont-Mine, was die Risiken der Exploration und Entwicklung erheblich senke.

Nicola, so die Analysten weiter, besitzt und betreibt eine Erzverarbeitungsanlage, in der das Unternehmen Erz seiner Partner verarbeitet und dafür einen Teil der Gewinne erhält. Darüber hinaus erzielt Nicola Einnahmen aus seiner Sand- und Kiesgrube und seinem Steinbruch, die lokale Infrastrukturprojekte bedienen.

Das daraus generierte Cash stütze die Explorationsaktivitäten von Nicola und senke die Verwässerung für die Aktionäre, führen die Experten weiter aus. Und zu guter Letzt erkunde Nicola Mining die vollständig genehmigte Treasure Mountain-Mine auf hochgradige Vorkommen von Silber, Blei und Zink. Auf Treasure Mountain wurde in der Vergangenheit produziert und die Mine verfügt über eine hochgradige Ressource.

Angesichts all dessen nehmen die Analysten von Atrium Research die Berichterstattung zu Nicola Mining (NIM TSXV / WKN A3D3LF) mit dem Rating „Kauf“ und einem Kursziel von 0,60 CAD pro Aktie auf.

Die Investmentthese

Das Kupferprojekt New Craigmont weist nach Ansicht der Experten alle Anzeichen eines legitimen Kupfer-Assets auf, und die historische hochgradige Kupfermine stärke nur ihr Vertrauen in die Entdeckung einer beträchtlichen Ressource durch das Unternehmen. Da es sich um ein fortgeschrittenes Projekt handele, seien die Entwicklungs- und Genehmigungsrisiken stark reduziert, so Atrium.

Darüber hinaus nutze Nicola die Verarbeitungsanlage und die zugehörigen Abraumanlagen in Merritt für Gewinnbeteiligungsvereinbarungen und verarbeite dort Material von Partnern aus der Region (Wir berichteten). Nach Ansicht von Atrium kommt dieser Geschäftsbereich gerade erst ins Rollen, sodass man damit rechnet, dass weitere Partnerschaften und damit auch neuer Cashflow anstehen. Darüber hinaus könnte die Mühle in Zukunft auch Erz der Nicola gehörenden Projekte verarbeiten, heißt es.

Die Mühle und das Geschäft des Unternehmens, das auf dessen Sand-/Kiesgruben- und Steinbruchbetriebe basiert, liefern den Analysten zufolge Cashflow ohne Verwässerung für die Aktionäre. Darüber hinaus werden die Sand-/Kiesgruben und der Steinbruch Nicolas von lokalen First Nation-Gemeinden betrieben, wodurch die Beziehungen zu wichtigen Interessengruppen gestärkt würden, so Atrium.

In Bezug auf die Treasure Mountain-Mine weist Atrium darauf hin, dass hier eine Silber-, Blei- und Zinkressource bestehe und die Liegenschaft für die Mineralförderung genehmigt sei. Angesichts dessen sei das Asset sehr attraktiv für Partnerschaften mit anderen Rohstofffirmen aus der Region und könne es zudem zu einer Erzquelle für Nicolas Verarbeitungsanlage werden.

Attraktive Bewertung

Atrium Research bewertet das Kupferprojekt New Craigmont Copper mit 62,5 Mio. Dollar, was der Bewertung entspreche, die Nittetsu Mining 2023 angelegt habe. Zusätzlich werde für die Mühle ein Nettobarwert von 25,5 Mio. Dollar errechnet und für Treasure Mountain noch einmal 8,6 Mio. Dollar (Unternehmenswert/Unze). Das führe zum Kursziel von 0,60 CAD.

Den vollständigen Research-Bericht auf Englisch gibt es unter: https://goldinvest.de/wp-content/uploads/2024/10/20241024_Atrium_NIM_I ...

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Nicola Mining Inc. halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen oder möchte eine Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen, über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird, eingehen, was ebenfalls einen Interessenkonflikt darstellt. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu Nicola Mining Inc. nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.