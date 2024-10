Weniger Zeitarbeiter trotz anhaltendem Fachkräftemangel? Personalexperte analysiert die Personallage in der Pflege - und verrät, wie Pflegebetriebe darauf reagieren sollten (FOTO)

Hannover (ots) - Pflegebetriebe stehen vor einem massiven Problem: Es fehlt an

Fachkräften, und gleichzeitig sinkt die Zahl der Zeitarbeiter. Zu teuer, zu

wenig Flexibilität - so die Gründe vieler Unternehmen. Aber was tun, wenn die

Lücken im Dienstplan immer größer werden? Einfach mehr Personal einstellen

klingt leicht, doch der Fachkräftemangel macht das unmöglich. Die Situation

spitzt sich weiter zu, während Pflegeeinrichtungen nach Lösungen suchen.



"Die Kosten für Leiharbeit sind gestiegen, und das drückt auf die Budgets der

Betriebe", erklärt Max Grinda, Personalexperte. Er hat über Jahre hinweg den

Markt analysiert und weiß, wie Pflegeeinrichtungen auf diese Herausforderungen

reagieren können. Max Grinda betont, dass es neue Strategien braucht, um den

Personalbedarf zu decken, ohne sich auf teure Leiharbeiter zu verlassen. Wie das

in der Praxis aussehen könnte, verrät er in diesem Beitrag.









Die Pflegebranche befindet sich in einer Krise: Laut dem Institut der deutschen

Wirtschaft (IW) fehlten in Deutschland im Jahr 2023 rund 60.000 Pflegekräfte -

eine Zahl, die bis 2030 auf über 500.000 ansteigen könnte. Der Fachkräftemangel

verschärft sich weiter, während die Zahl der verfügbaren Zeitarbeiter sinkt.

Dabei sind es vor allem die steigenden Kosten für Leiharbeit, die viele

Pflegebetriebe an ihre finanziellen Grenzen bringen. Gleichzeitig wird es immer

schwieriger, neues Pflegepersonal zu finden. Dies zwingt die Einrichtungen dazu,

ihre Personalstrategien zu überdenken und interne Prozesse zu optimieren. Doch

wie können Pflegebetriebe diese Herausforderungen meistern?



Die steigenden Kosten der Leiharbeit



Die Zeitarbeit galt lange als eine flexible und schnelle Lösung, um kurzfristige

Personalengpässe in Pflegeeinrichtungen zu überbrücken. Doch diese Option wird

zunehmend kostspieliger. Die Stundensätze für examiniertes Pflegepersonal, das

über Zeitarbeitsfirmen vermittelt wird, liegen mittlerweile zwischen 45 und 65

Euro pro Stunde. Zum Vergleich: Die durchschnittlichen Bruttolöhne

festangestellter Pflegefachkräfte liegen in Deutschland bei etwa 22 bis 28 Euro

pro Stunde, je nach Bundesland und Berufserfahrung. Der Kostenunterschied ist

enorm.



In Zahlen: Ein Pflegeunternehmen, das auf Leiharbeit zurückgreift, zahlt pro

Zeitarbeitskraft im Monat etwa 7.000 bis 10.000 Euro mehr als für eine

festangestellte Pflegefachkraft bei einer 40-Stunden-Woche. Angesichts der

ohnehin angespannten finanziellen Situation vieler Pflegeeinrichtungen ist dies

eine schwer tragbare Belastung. Ein Bericht des Bundesministeriums für

Gesundheit zeigt, dass rund 15 Prozent der Pflegeeinrichtungen in Deutschland



