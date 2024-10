Krasser Irrtum: Analystenerwartungen um 4.130.000.000 US-Dollar pulverisiert!

Selbst Branchenprimus UnitedHealth musste zuletzt Federn lassen und hat seine Prognose leicht nach unten angepasst, was zu empfindlichen Kursverlusten geführt hat . Angesichts dieser Herausforderungen reißen sich Anleger geradezu um die Papiere derjenigen Unternehmen, die die Erwartungen übertreffen konnten.

Die Aktien von US-Krankenversicherern waren über viele Jahre hinweg zuverlässige Kursgaranten – selbst als die Zinserträge aufgrund der niedrigen Leitzinsen noch gering waren. In diesem Jahr ist der Kursmotor allerdings ins Stocken geraten. Die Branche wird von explodierenden Patientenkosten heimgesucht, was Papiere wie Humana regelrecht hat abstürzen lassen.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Unitedhealth Group Inc!

Tipp aus der Redaktion: Tenbagger-Chance mit der nächsten BioNTech! Fordern Sie sofort unseren brandneuen, kostenlosen Biotech-Spezialreport an und erfahren Sie, welche 3 Biotech-Aktien das Potenzial haben, Ihren finanziellen Erfolg zu sichern.

US-Krankenversicherer Centene mit Earnings Smasher!

Das ist bereits am Donnerstag bei Molina Healthcare der Fall gewesen. Mit einem Plus von knapp 18 Prozent musste sich die Aktie innerhalb des US-Gesamtmarktindex S&P 500 nur Tesla geschlagen geben, dessen Anteile jeden Widerstand der Verkäufer niederwalzten.

Am Freitag könnte mit Centene bereits der nächste US-Krankenversicherer vor einer Kursexplosion stehen, denn das Unternehmen hat einen Earnings Smasher präsentiert und die (niedrigen) Erwartungen der Wall-Street-Experten pulverisiert.

Umsatzerwartung um 4 Milliarden US-Dollar geschlagen ...

Das Unternehmen hat seine Erlöse gegenüber dem Vorjahresquartal um 10,5 Prozent auf 42,02 Milliarden US-Dollar steigern können. Damit wurden die Schätzungen um sagenhafte 4,13 Milliarden US-Dollar übertroffen – die meisten Experten hatten mit einem Nullwachstum gerechnet, wurden aber eines Besseren belehrt.

Angesichts dieser gewaltigen Überraschung fiel auch der Gewinn mit 1,62 US-Dollar pro Aktie deutlich höher aus als geschätzt. Im Vorfeld des Geschäftsberichtes lagen die Prognosen bei 1,41 US-Dollar. Im selben Zeitraum des Vorjahres hatte Centene allerdings noch einen Ertrag von 2,00 US-Dollar je Anteil erwirtschaftet.

... Gewinn aufgrund höherer Patientenkosten dennoch niedriger

Insgesamt belief sich der bereinigte, auf die Anteilseigner entfallende Nettoertrag in den vergangenen drei Monaten auf 849 Millionen US-Dollar. Im Jahr zuvor waren es noch 1,08 Milliarden US-Dollar. Die trotz des Umsatzwachstums zu verzeichnenden Einbußen sind das Ergebnis gestiegener Patientenkosten.

Die Aufwendungen für Gesundheitsdienstleistungen sind von einer Quote von 87,0 Prozent im Vorjahresquartal auf 89,2 Prozent angestiegen. Damit kann sich auch Centene dem branchenweiten Trend nicht entziehen.

Das starke Wachstum bei der Zahl der Versicherten, das entscheidend zum Schlagen der Umsatzerwartungen beigetragen hat, könnte sich in Zukunft daher als zweischneidiges Schwert entpuppen, solange es Centene nicht gelingt, seine Kosten wenigstens konstant zu halten.

Anleger erleichtert, Aktie mit Post-Earnings-Rallye

Solche Sorgen spielen unter den Anlegern in der US-Vorbörse am Freitag keine Rolle. Das Plus von zur Stunde fast 14 Prozent demonstriert den riesigen Stein, der Investoren nach den schwachen Vorlagen einiger Konkurrenten vom Herzen gefallen ist.

Haben diese Kursgewinne auch im regulären Handel Bestand, könnte die Aktie, die gegenüber dem Jahreswechsel 17 Prozent an Wert verloren hat, unmittelbar vor dem Vorzeichenwechsel stehen.

Der Anstieg kommt jedenfalls aus charttechnischer Perspektive keinen Augenblick zu früh, denn die Aktie drohte andernfalls die bei 60 US-Dollar verlaufende Unterstützung aufzugeben und auf den niedrigsten Stand seit mehr als drei Jahren zu fallen.

Fazit: Äußerst Günstige Bewertung, aber ...!

Dank eines starken Mitgliederzuwaches ist US-Krankenversicherer Centene ein milliardenschwerer Earnings-Beat gelungen. Der dürfte die Aktie am Freitag an die Spitze des S&P 500 katapultieren und branchenweit für nachlassenden Verkaufsdruck sorgen.

Mit Blick auf die Bewertung ist die Aktie selbst nach einer Post-Earnings-Rallye noch ein Schnäppchen. Am Donnerstagabend wurde Centene mit einem für 2025 geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,4 und damit deutlich unter dem Fünfjahresmittel von 12,6 gehandelt.

Damit die Aktie aber ihr volles Potenzial entfalten kann, muss Centene in den kommenden Quartalen beweisen, die stark steigenden Patientenkosten in den Griff zu bekommen. Wer sich in der Branche engagieren möchte, sollte sich daher mittelfristig auf anhaltend hohe Volatilität einstellen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Tipp der Redaktion Alle hier vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.



*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Trader, die ihre Orderkosten gering halten wollen, sind bei SMARTBROKER+ gut aufgehoben: Alle hier vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.