Germany Trade & Invest / Unklare Mehrheiten vor Richtungswahl / ...

Unklare Mehrheiten vor Richtungswahl / Parlamentswahlen in Georgien Berlin, Tiflis (ots) - Am 26. Oktober sind mehr als 3 Millionen Georgierinnen und Georgier aufgerufen, ihre Stimme für ein neues Parlament abzugeben. Sie haben die Wahl zwischen einer stärkeren Integration in die EU oder einer Annäherung an Russland, zwischen einer liberalen Demokratie oder einer weiteren Schwächung der Demokratie. Allerdings:



"Die politische Lage im Land ist sehr kompliziert. Die georgische Regierung unter Premierminister Irakli Kobakhidze zeigt verstärkt autokratische Tendenzen und strebt offenbar eine stärkere Annäherung an Russland an. Präsidentin Salome Surabischwili gilt als EU-nah und ist eine klare Verfechterin der rechtsstaatlichen Prinzipien. Eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung ist für einen EU- und NATO-Beitritt, Teile der Opposition ebenfalls", erklärt Uwe Strohbach, Südkaukasus-Experte von Germany Trade & Invest in Tiflis.