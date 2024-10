ZF-Chef bedauert Entscheidung von Chiphersteller Wolfspeed

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Der Vorstandsvorsitzende des Automobilzulieferers ZF zeigt sich enttäuscht über die Entscheidung des US-Unternehmens Wolfspeed , den geplanten Bau der Chipfabrik auf unbestimmte Zeit zu verschieben. "Wir hatten als Unternehmen sehr viele Hoffnungen in dieses Projekt gesetzt", sagte ZF-Chef Holger Klein bei einem Besuch des ZF-Werkes in Saarbrücken. ZF wollte sich mit 170 Millionen Euro an dem Vorhaben in Ensdorf beteiligen.

Für den Bau der weltweit größten Fabrik für Halbleiter aus Siliziumkarbid waren Investitionen in Höhe von rund 2,7 Milliarden Euro und mindestens 600 Arbeitsplätze geplant gewesen. Halbleiter aus Siliziumkarbid gelten als Schlüsseltechnologie für die weitere Entwicklung der Elektromobilität und des autonomen Fahrens. Damit können E-Autos schneller laden und weiter fahren.