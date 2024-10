Nettozuflüsse in ETFs Bitcoin schafft in 10 Monaten, wofür Gold 5 Jahre brauchte Anleger greifen in rasantem Tempo bei Bitcoin-ETFs vor, die Nettozuflüsse knacken eine wichtige Marke. Ob das reicht, um die weltgrößte Kryptowährung über die Marke von 70.000 US-Dollar zu hieven, bleibt jedoch fraglich.