UBS stuft UPS auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für UPS nach Zahlen von 159 auf 170 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Logistikers sei geprägt von einer individuellen Verbesserung, schrieb Analyst Thomas Wadewitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Offensichtlich gebe es bei UPS spezifische Treiber. Allerdings bleibe der gesamtwirtschaftliche Einfluss ein Thema, weshalb er das Frachtaufkommen und die Gewinnentwicklung für die Jahre 2025 und 2026 vorsichtiger einschätze. Das dennoch erhöhte Kursziel orientiere sich nun an den Erwartungen bis 2026./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2024 / 22:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2024 / 22:47 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die United Parcel Service Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 128,7EUR auf Tradegate (25. Oktober 2024, 12:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Thomas Wadewitz

Analysiertes Unternehmen: UPS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 170

Kursziel alt: 159

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m