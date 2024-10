Analysten warnen vor kurzfristigem Pullback der Aktienmärkte

Der leitende Markttechniker Jonathan Krinsky weist auf eine "hohe Wahrscheinlichkeit" hin, dass der breite Marktindex S&P 500 in den kommenden Wochen um 5,3 Prozent auf etwa 5.500 Punkte fallen könnte. Der Referenzindex hat sich diese Woche von den am 17. Oktober erreichten Rekordhöhen leicht zurückgezogen. Am Donnerstag beendete der Index den Handelstag bei 5.797 Punkten.

Krinsky wies auf den jüngsten Anstieg der Renditen für Staatsanleihen als Hauptauslöser hin. Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihe stieg am Mittwoch auf über 4,25 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit Ende Juli. Die Renditen gaben am Donnerstag leicht nach, aber die zehnjährige Rendite ist allein in diesem Monat immer noch um etwa 40 Basispunkte gestiegen.