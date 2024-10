Hellofresh gefragt - Zielanpassungen sorgen für Schreckmoment

FRANKFURT (dpa-AFX) - In unterschiedliche Richtungen angepasste Jahresziele haben am Freitag zur Mittagszeit die Anleger von Hellofresh verunsichert. Sie mussten abwägen zwischen einer deutlich gekappten Zielspanne für den Umsatz und einer gleichzeitig nach oben geschraubten Mindestmarke für das operative Ergebnis (Aebitda).

Nach ersten Schwankungen, die bei dem Kochboxenlieferanten ins Minus und mit mehr als zwölf Prozent ins Plus reichten, pendelte sich der Kurs zuletzt mit fast zehn Prozent im Plus ein. Erstmals seit März holte er in der Spitze die 10-Euro-Marke wieder ein.