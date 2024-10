Diese Erfahrungen machen Kunden mit der YeaMedia GmbH (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Wien (ots) - Onlinemarketing verfolgt ein großes Ziel: Es soll das Unternehmenund sein Angebot in die Sichtbarkeit bringen und dafür sorgen, dass es zumMagneten für Neukunden und Bewerber wird - um das zu erreichen, bedarf es jedochtiefgreifender Expertise. Yunus Akkaya ist nicht nur Gründer und Geschäftsführerder YeaMedia GmbH, sondern auch Experte für die Mitarbeiter- undNeukundengewinnung und hilft Unternehmen dabei, das Ziel mit hochwertigenOnlinemarketingkampagnen zuverlässig zu erreichen. Hier erfahren Sie anhandzweier Kundenbeispiele, vor welchen Herausforderungen seine Zielgruppe steht,welche Erfahrungen Kunden in der Zusammenarbeit mit der YeaMedia GmbH machen undwelche beeindruckenden Erfolge sie dadurch erzielen.Ein kontinuierlicher Strom von Kundenanfragen und qualifizierte Mitarbeiter sinddie größten Treiber für planbares und nachhaltiges Unternehmenswachstum. Geradein der aktuellen Marktsituation, in der sich Dienstleistungsunternehmen aktiv umNeukunden und Bewerbungen bemühen müssen, sind erprobte und professionelleStrategien zur Lead-Gewinnung für den unternehmerischen Erfolg essenziell. Einattraktiver Online-Auftritt, die digitale Sichtbarkeit und individuelleWerbekampagnen in den sozialen Medien helfen Unternehmen dabei, dieAufmerksamkeit von potenziellen Kunden und Bewerbern zu gewinnen und diese vonihrem Angebot zu überzeugen. "Vielen Unternehmen fehlt dazu allerdings dasnotwendige Wissen. Doch werden die Marketingmaßnahmen aber in Eigenregieumgesetzt, führen sie oft nur zu unbeständigen Ergebnissen und mäßigenErfolgen", erklärt Yunus Akkaya, Geschäftsführer der YeaMedia GmbH."Umso wichtiger ist es, im Bereich der Mitarbeiter- und Neukundengewinnung aufdie Expertise eines externen Dienstleisters zu setzen", so der Experte weiter.Yunus Akkaya weiß, wovon er spricht: Mit der YeaMedia GmbH unterstützt erUnternehmen aus dem Handwerk und der Industrie sowie Hersteller und Lieferantendabei, ihre Dienstleistung in die digitale Sichtbarkeit zu bringen. Mit einerKombination aus jahrelanger Erfahrung und umfassender Expertise sowiehochwertigen Social-Media-Kampagnen und bewährten Methoden schafft Yunus Akkayaeine Omnipräsenz für seine Kunden, die messbar mehr Kunden und Bewerber anziehtund damit nicht nur dem Fachkräftemangel den Kampf ansagt, sondern auch für einegute Auftragslage sorgt. Gemeinsam mit seinem Expertenteam konnte derGeschäftsführer der YeaMedia GmbH auf diesem Weg schon unzähligen renommiertenUnternehmen aus Österreich zu unternehmerischem Erfolg und langfristigemWachstum verhelfen.Herausragende Erfahrungen: Wie die Walter Bösch GmbH & Co. KG in nur 10 Monaten1.000 Bewerbungen und mehr als 1.000 Kundenanfragen generierte