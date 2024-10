Autozulieferer unter Druck nach gekappter Prognose von Valeo

FRANKFURT (dpa-AFX) - Um die Aktien europäischer Autozulieferer haben die Anleger am Freitag einen großen Bogen gemacht. Dabei prägte Valeo mit einem Kurseinbruch um mehr als zehn Prozent das Bild, nachdem das französische Unternehmen am Vorabend nach Börsenschluss Zahlen vorgelegt und den Umsatzausblick gesenkt hatte. Die Serie negativer Nachrichten aus dem Autosektor wegen der allgemein schwachen Wirtschaftslage und Problemen am wichtigen Markt in China ging damit weiter.

Valeo hatte seine Umsatzprognose für 2024 aufgrund der Herausforderungen in der gesamten Automobilindustrie gesenkt und seine Prognose für 2025 aufgrund der Unsicherheit zurückgezogen. Einen neuen Ausblick auf das kommende Jahr soll es voraussichtlich mit den Jahresergebnissen im Februar geben. Die Nachrichten belasteten auch andere Zulieferwerte, darunter jene des französischen Konkurrenten Forvia mit einem Minus von fast zwei Prozent. Im Dax waren Continental mit einem Abschlag von 2,1 Prozent das Schlusslicht.