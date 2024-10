Warum 2025 ein wichtiges Jahr für den 3D-Betondruck wird / PERI 3D Construction zieht Bilanz aus vergangenen Projekten und gibt einen Ausblick auf einen wichtigen Durchbruch für die neue Bauweise (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Weißenhorn (ots) - Seit dem ersten 3D-gedruckten Gebäude Deutschlands in Beckum,NRW hat PERI 3D Construction die neue Bauweise fortlaufend weiterentwickelt undwar mittlerweile an 15 Bauprojekten im 3D-Druckverfahren beteiligt. Zeit, Bilanzzu ziehen und einen Ausblick auf die kommenden Entwicklungen im 3D-Gebäudedruckzu geben, denn ein wichtiger Durchbruch steht schon bald bevor: Bereits 2025könnten Gebäude im 3D-Druck kostengünstiger als mit herkömmlichen Bauweisengebaut werden.Weißenhorn, Bayern: Mehr als drei Jahre liegt die Fertigstellung des ersten3D-gedruckten Gebäudes Deutschlands mittlerweile zurück. Ein wichtigerMeilenstein, über den auch heute noch gerne berichtet wird. Allerdings wurdenzwischenzeitlich 14 weitere Gebäude gedruckt, an denen das Unternehmen beteiligtwar - und die eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Technologie undBauprozesse zeigen. Auch global nimmt die Technologie des 3D-Betondrucks anFahrt auf. Bauprojekte bewegen sich weg von kleineren Piloten hin zu großenProjekten in Bezug auf Anzahl und Volumen der Gebäude. Auch PERI 3D Constructionarbeitet fortlaufend daran, die eigene Vision umzusetzen: Die Produktivität imBauwesen durch 3D-Druck signifikant zu erhöhen - nachhaltig, wirtschaftlich undauf eine Weise, die auch im Angesicht des sich verschärfenden Fachkräftemangelslangfristig funktioniert."Wenn wir uns die Entwicklungen im Bausektor anschauen, wird klar, dass wir alsBranche mit kleinen, schrittweisen Verbesserungen nicht schnell genugvorankommen. Das Baugewerbe braucht einen vergleichbaren Produktivitätssprung,wie die Industrie ihn durch die Digitalisierung und Automatisierung erreichthat. Nur so können wir dem steigenden Bedarf an Wohnraum langfristig undnachhaltig gerecht werden. Der 3D-Druck liefert dafür den passenden Ansatz", soDr. Fabian Meyer-Brötz, Geschäftsführer der PERI 3D Construction GmbH.Diese Einschätzung teilen mittlerweile viele Unternehmen entlang der gesamtenWertschöpfungskette, und arbeiten gemeinschaftlich an allen Fronten daran, den3D-Betondruck effektiv nach vorne zu bringen. So setzen Materialhersteller wieHeidelberg Materials auf die neue Bauweise : "Wir entwickeln lokal produzierteBaustoffe für den 3D-Druck und haben mit evoZero, dem weltweit ersten CarbonCaptured Net-Zero-Zement, ganz neue Möglichkeiten, den CO2-Fußabdruck auf einMinimum zu reduzieren und das Bauen an sich nachhaltiger zu gestalten", so BedaEber, Produktmanager für Betonwaren & 3D-Betondruck bei Heidelberg Materials.