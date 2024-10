Colgate-Palmolive wird etwas zuversichtlicher

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Konsumgüterkonzern Colgate-Palmolive hat im dritten Quartal von guten Geschäften mit Körperpflege- und Haushaltswaren sowie mit Heimtiernahrung profitiert. Die Erlöse stiegen in den drei Monaten bis Ende September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,4 Prozent auf gut 5 Milliarden US-Dollar (4,66 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Organisch - sprich portfolio- und negative Wechselkurseffekte ausgeklammert - war das Plus mit 6,8 Prozent höher.

Zuwächse erzielte der Hersteller von Zahnpasta, Mundspülung und Waschmitteln dabei vor allem im Europa und Asien, während die Erlöse in Nordamerika fielen. In der Tendenz blickt die Unternehmensführung nun etwas optimistischer auf das erwartete Umsatzwachstum im laufenden Jahr.