Apple-Downgrade: iPhone 16 droht die "Kannibalisierung"

Analyst Brandon Nispel stuft den Tech-Riesen auf Untergewichten herab und setzt das Kursziel auf 200 US-Dollar, was einem Rückgang von über 13 Prozent entspricht. Die Apple-Aktie fiel im vorbörslichen Handel um fast 1 Prozent, seit Jahresbeginn ist sie um knapp 20 Prozent gestiegen:

Laut Nispel trägt das iPhone SE nicht signifikant zu den iPhone-Verkäufen bei. Die Umfrage ergab, dass zwar 59 Prozent der Befragten an einem Upgrade auf das iPhone 16 interessiert sind, aber 61 Prozent von ihnen auch das iPhone SE in Betracht ziehen.

"Das iPhone SE stellt unserer Meinung nach keine wirkliche Verkaufssteigerung dar und könnte sogar die Verkäufe des iPhone 16 kannibalisieren", kommentiert Nispel. Sollte das SE erfolgreich sein, könnten die Verkaufszahlen zwar steigen, aber der Durchschnittspreis sinken – entgegen der Markterwartungen.

Nispel ist zudem skeptisch, dass die Upgrade-Raten in den USA nächstes Jahr anziehen. Er erwartet sogar, dass sie im vierten Quartal in den mittleren einstelligen Bereich und im ersten Halbjahr 2025 in den niedrigen einstelligen Bereich fallen könnten. Auch eine Trendwende bei den Produktkategorien sieht er kritisch:

„Der Konsens erwartet ein beschleunigtes Umsatzwachstum in 2025 über alle Produktkategorien und Regionen hinweg. Es ist möglich, dass Apple dies schafft, aber wir halten es für unwahrscheinlich.

Nispel steht mit dieser Einschätzung ziemlich allein auf weiter Flur. An der Wall Street bewerten 35 von 48 Analysten die Aktie weiterhin als Kauf, während 12 sie auf Halten setzen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

