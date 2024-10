Etwas höher am Ende einer durchwachsenen Woche

@ ,nein es kommt kein Reisebericht sondern der "goldene Herbst " - ein goldener Herbst, im wahrsten Sinne des Wortes und auf allen Ebenen.Ja, die Edelmetalle bekommen endlich den Wink nach Norden gefunden und da du gerade etwas flüssig geworden bist, vielleicht eine Anregung:1. etwas Spekulativ, aber mit enormen Chancen:ein goldener Herbst, im wahrsten Sinne des Wortes und auf allen Ebenen.30.10.2024 Q1 2025 Veröffentl - Production Report 30.10.2024 09:00 Jahreshauptversammlung27.02.2025 Q2 2025 Ergebnisveröffentlichung 28.08.2025 Q4 2025 Ergebnisveröffentlichung2024-08-29 Impala Platinum Holdings Limited meldet Ergebnis für das am 30. Juni 2024 endende Geschäftsjahrhttps://de.marketscreener.com/kurs/aktie/IMPALA-PLATINUM-HOL…Impala Platinum Holdings Limited hat die Ergebnisse für das am 30. Juni 2024 endende Geschäftsjahr bekannt gegeben. Für das Gesamtjahr meldete das Unternehmen einen Umsatz von 86.398 Mio. ZAR, verglichen mit 106.594 Mio. ZAR vor einem Jahr. Der Nettoverlust belief sich auf 17.313 Mio. ZAR, verglichen mit einem Nettogewinn von 4.905 Mio. ZAR vor einem Jahr.Der unverwässerte Verlust pro Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen betrug 19,29 ZAR, verglichen mit einem unverwässerten Gewinn pro Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen von 5,77 ZAR vor einem Jahr. Der verwässerte Verlust pro Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen betrug 19,24 ZAR, verglichen mit einem verwässerten Gewinn pro Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen von 5,75 ZAR vor einem Jahr.Der Platinpreis lag bei 990 USD pro Feinunze und damit unter dem über zweimonatigen Höchststand von 1.010 USD vom 26. September, da die Märkte weiterhin das Ausmaß der Zinssenkungen abschätzten, die die US-Notenbank in den kommenden Sitzungen voraussichtlich vornehmen wird. Anzeichen für einen robusteren Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten verringerten die Dringlichkeit von Zinssenkungen durch die US-Notenbank und verringerten die Unterstützung, die Edelmetallanlagen seit Beginn ihrer Senkungszyklen von gemäßigten Zentralbanken erhalten hatten, etwas. Niedrigere Zinssätze senken die Opportunitätskosten des Haltens von nicht zinsbringenden Edelmetallanlagen. Dennoch wird das gesamte Minenangebot im Jahr 2024 voraussichtlich geringer sein, da die raffinierte Produktion in Südafrika, Simbabwe, Russland und Nordamerika zurückgeht, so der World Platinum Investment Council (WPIC). https://tradingeconomics.com/commodity/platinumPalladium ist seit Anfang 2024 um 45,99 USD/t oz. oder 4,19 % gefallen, laut Handel mit einem Differenzkontrakt (CFD), der den Benchmark-Markt für diesen Rohstoff abbildet. Historisch gesehen erreichte Palladium im März 2022 ein Allzeithoch von 3440,76 . https://tradingeconomics.com/commodity/palladiumBin natürlich investiert!2024-09-26 Agnico Eagle - Reicht die Dynamik für neue Rekordhochs? Zahlen am 30-10-24https://www.goldseiten.de/artikel/632655--Agnico-Eagle---Reicht-die-Dynamik-fuer-neue-Rekordhochs.htmlDas 3. Börsenquartal im laufenden Jahr ist fast beendet und der Markt der Goldminenaktien steht derzeit so gut dar wie selten zuvor. Mehr als 50 Prozent konnte der Leitindex NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) seit Jahresbeginn zulegen.Doch Einzelwerte wie zum Beispiel die kanadische Bergbauminenaktie Agnico Eagle Mines Ltd. schießen in diesem Zusammenhang den Vogel bzw. den Adler ab. Ganze 73 Prozent konnte der Wert in den vergangenen neun Monaten zulegen. Ob es direkt weiter steil Richtung neuer Allzeithochs geht oder wir eher eine fällige Konsolidierung sehen könnten, lesen Sie im Folgenden.Agnico Eagle: Vom Marktperformer zum absoluten OutperformerNoch zu Jahresbeginn folgte Angnico Eagle dem HUI-Index fast auf dem Fuße. Doch ab Anfang März konnte sich die Aktie peux à peux vom Gesamtmarkt absetzen und die Outperformance ausbauen, die mittlerweile gut 22 Prozent entspricht. Langfristig ist der Abstand jedoch noch viel größer. Nimmt man 2000 als Startjahr, so stehen hier 1.062 Prozent bei Agnico Eagle magere 365 Prozent (Stand: 25.09.2024) gegenüber.Angriff auf das letzte RekordhochIm langfristigen Wochen-Chart wird schnell klar, in welche Sphären Agnico Eagle in den letzten Monaten vorgedrungen ist. Zu den letzten signifikanten Hochs aus dem Jahr 2008, 2010 und 2020 gesellt sich nun das aktuelle Hoch, das das Zeug hat, sich zu einem neuen Rekordhoch zu entwickeln. Zumindest die aktuelle Aufwärtsdynamik deutet darauf hin.Wenn wir aber näher herangehen, so wird schnell klar, dass das in kommenden Wochen eine knappe Kiste werden könnte. Denn der steigende Keil deutet eher auf einen möglichen Trendabschluss als auf eine Trendbeschleunigung hin. Zwar sind in diesem Zusammenhang neue Rekordhochs oberhalb von 89,23 USD plus X durchaus möglich.Doch die Frage, wie es dann hier weitergehen könnte, kann im Grunde nicht seriös beantwortet werden. Erfahrungsgemäß könnte auch ein schneller Fehlausbruch über die rote Widerstandszone erfolgen. Denkbar ist jedoch auch, dass der Aufwärtstrend schon vor Erreichen neuer Hochs kippt. In jedem Fall gilt jedoch: Gewinne laufen lassen und Stopps eng nachziehen.2. die gewogene Aktie mit viel Substanz:2024-09-26Zahlen am 30-10-24https://www.goldseiten.de/artikel/632655--Agnico-Eagle---Reicht-die-Dynamik-fuer-neue-Rekordhochs.htmlDas 3. Börsenquartal im laufenden Jahr ist fast beendet und der Markt der Goldminenaktien steht derzeit so gut dar wie selten zuvor. Mehr als 50 Prozent konnte der Leitindex NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) seit Jahresbeginn zulegen.Doch Einzelwerte wie zum Beispiel die kanadische Bergbauminenaktie Agnico Eagle Mines Ltd. schießen in diesem Zusammenhang den Vogel bzw. den Adler ab. Ganze 73 Prozent konnte der Wert in den vergangenen neun Monaten zulegen. Ob es direkt weiter steil Richtung neuer Allzeithochs geht oder wir eher eine fällige Konsolidierung sehen könnten, lesen Sie im Folgenden.Agnico Eagle: Vom Marktperformer zum absoluten OutperformerNoch zu Jahresbeginn folgte Angnico Eagle dem HUI-Index fast auf dem Fuße. Doch ab Anfang März konnte sich die Aktie peux à peux vom Gesamtmarkt absetzen und die Outperformance ausbauen, die mittlerweile gut 22 Prozent entspricht. Langfristig ist der Abstand jedoch noch viel größer. Nimmt man 2000 als Startjahr, so stehen hier 1.062 Prozent bei Agnico Eagle magere 365 Prozent (Stand: 25.09.2024) gegenüber.Angriff auf das letzte RekordhochIm langfristigen Wochen-Chart wird schnell klar, in welche Sphären Agnico Eagle in den letzten Monaten vorgedrungen ist. Zu den letzten signifikanten Hochs aus dem Jahr 2008, 2010 und 2020 gesellt sich nun das aktuelle Hoch, das das Zeug hat, sich zu einem neuen Rekordhoch zu entwickeln. Zumindest die aktuelle Aufwärtsdynamik deutet darauf hin.Wenn wir aber näher herangehen, so wird schnell klar, dass das in kommenden Wochen eine knappe Kiste werden könnte. Denn der steigende Keil deutet eher auf einen möglichen Trendabschluss als auf eine Trendbeschleunigung hin. Zwar sind in diesem Zusammenhang neue Rekordhochs oberhalb von 89,23 USD plus X durchaus möglich.Doch die Frage, wie es dann hier weitergehen könnte, kann im Grunde nicht seriös beantwortet werden. Erfahrungsgemäß könnte auch ein schneller Fehlausbruch über die rote Widerstandszone erfolgen. Denkbar ist jedoch auch, dass der Aufwärtstrend schon vor Erreichen neuer Hochs kippt. In jedem Fall gilt jedoch: Gewinne laufen lassen und Stopps eng nachziehen.Allerdings bin ich kein Freund der Wellentheorie, aber der Chart sieht hervorragend aus und mit den Zahlen zum Ende des Quartals,sollte ein neues Hoch erklommen werden.Natürlich investiert und Divi gibt es auch !!!!!!!!!!!!🤠😎Weiterhin gutes Gelingen, Gruss RS