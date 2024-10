eine revolutionäre Plattform zur Vermögensbildung mit KI-gestützten Trading-Strategien für die breite Masse

SAN FRANCISCO, 25. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Taoshi, ein führendes Unternehmen im Bereich der dezentralen Finanzwirtschaft, gab heute die Einführung von Glitch bekannt, einer einzigartigen SaaS-Plattform, die den Finanzhandel mit fortschrittlichen, KI-basierten Strategien revolutionieren soll, die Privatpersonen automatisierte Möglichkeiten zur Vermögensbildung bieten. Glitch ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und ermöglicht es Benutzern, Trading-Strategien mit wenigen Klicks in ihre Börsen- und Maklerkonten zu integrieren und dabei die volle Kontrolle über ihre Gelder in einer sicheren, nicht verwahrten Umgebung zu behalten.

„Glitch will den traditionellen Finanzmarkthandel revolutionieren, indem es ein inklusiveres und innovativeres Ökosystem schafft", sagte Arrash Yasavolian, Geschäftsführer und Gründer von Taoshi. „Unser Ziel ist es, möglichst vielen Menschen die Chance zu bieten, ein beträchtliches Vermögen aufzubauen. Wir sind entschlossen, diese Vision voranzutreiben und auf breiter Ebene positive Auswirkungen zu erzielen."

Roadmap von Glitch: Von der Alpha-Phase zur vollständigen Markteinführung

Die Plattform von Glitch befindet sich derzeit in einer geschlossenen Alpha-Phase, in der eine ausgewählte Gruppe von Nutzern einen ersten Zugang zum Testen erhält. In dieser Phase geht es vor allem darum, Feedback zu Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität und Leistung einzuholen. Im Anschluss an die Alpha-Version ist eine Beta-Version für das erste Quartal 2025 geplant, um den Zugang für Early Adopter und Partner-Vermögensverwalter zu erweitern. Verbesserungen, die auf dem Feedback der Nutzer beruhen, werden für Stabilität sorgen, wenn mehr Nutzer auf der Warteliste aufgenommen werden. Die vollständige Einführung wird für das Ende des ersten Quartals 2025 erwartet.

Was Glitch von anderen unterscheidet

Glitch zeichnet sich dadurch aus, dass es ausgeklügelte KI-basierte Trading-Strategien anbietet, die keine umfassenden Kenntnisse oder Erfahrungen des Benutzers im Trading erfordern. Als nicht-verwahrende Plattform ermöglicht sie den Nutzern die volle Kontrolle über ihre Gelder und bietet gleichzeitig eine benutzerfreundliche Schnittstelle für die nahtlose Integration in bestehende Brokerage- und Börsenkonten.