Mars erhält Auszeichnung für CO2-Reduktion in Lager- und Logistikprozessen (FOTO)

Unterhaching (ots) - · Mars Deutschland ist mit dem zweiten Lean & Green Star

für eine erfolgreiche Reduktion von CO2-Emissionen von über 30 Prozent

(Basisjahr 2015) im Bereich Lager und Logistik ausgezeichnet worden.



· Maßnahmen wie gemeinsame Transportlösungen, die Modernisierung des Fuhrparks

und die Optimierung von Lagerprozessen haben zu dieser Reduktion beigetragen.





· Ziel von Mars, Incorporated ist die Erreichung von weltweitNetto-Null-Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette bis 2050.Mars Deutschland, der Hersteller weltbekannter Marken wie SNICKERS®, TWIX®,EXTRA®, M&M'S®, BE-KIND®, Ben's Original(TM), PEDIGREE® und WHISKAS®, ist mitdem zweiten Lean & Green Star der gleichnamigen Initiative ausgezeichnet worden,die von GS1 Germany kuratiert wird. Ziel der Non-for-Profit-Initiative ist, dielogistikbezogenen Emissionen aller teilnehmenden Unternehmen zu senken. DieseAuszeichnung bestätigt, dass Mars seine ehrgeizigen Ziele zur weiteren Reduktionvon Treibhausgasmissionen erfolgreich vorantreibt. Der zweite Lean & Green Starsteht für eine zusätzliche CO2-Reduktion in Transport und Logistik vonmindestens 10 Prozent innerhalb von drei Jahren, basierend auf einerdetaillierten und von SGS Institut Fresenius geprüften CO2-Bilanz. Mit einemeffektiven Mix aus unterschiedlichen Maßnahmen konnte Mars in Deutschland einerelative Reduktion seiner Treibhausgasemissionen in der Logistik von über 30Prozent seit 2015verzeichnen und damit seine Position als Vorreiter in derBranche unterstreichen."Als weltweit agierendes Familienunternehmen ist sich Mars seiner Verantwortungfür den Klimaschutz bewusst. Die Auszeichnung mit dem zweiten Lean & Green Starzeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Durch unsere Investitionen innachhaltige Logistiklösungen und starke Partnerschaften setzen wir unserEngagement fort und fördern innovative Ansätze für eine klimafreundlichereZukunft", betont Carsten Simon, Geschäftsführer von Mars Wrigley in Deutschland.Björn Schlenker, Supply Chain Director bei Mars in Deutschland, ergänzt: "Dienachhaltige Transformation unserer Logistikprozesse erfordert sowohltechnologische Innovationen als auch eine enge Zusammenarbeit mit unserenPartnern, um gemeinsam den Transport- und Logistiksektor effizienter undklimafreundlicher zu gestalten. Diese Auszeichnung motiviert uns, diesen Wegentschlossen weiterzugehen."Zur Reduktion der Emissionen trugen Maßnahmen wie Fahrerschulungen, eineFuhrparkmodernisierung, eine Optimierung der Paletten-Stapelbarkeit undLager-Transporte, eine Photovoltaikanlage am Lagerstandort in Minden sowiesogenannte Joint Transports bei. Bei letzterem handelt es sich um einKooperationsprojekt, bei dem gemeinsame Transportbündelungen mit anderenUnternehmen zur Vermeidung von Leerfahrten im Fokus stehen.Eine weitere Maßnahme, die zu der Auszeichnung mit dem zweiten Lean & Green Starbeigetragen hat, ist das "Mars Volunteer Programm", mit dem das Unternehmenseinen Mitarbeitenden die Möglichkeit bietet, soziale Projekte odergemeinnützige Arbeit an 16 Stunden im Jahr im Rahmen ihrer Arbeitszeit zuunterstützen. Das Freiwilligenprogramm ist neben dem globalenNachhaltigkeitsprogramm ein wichtiger Teil der Mars DNA und fest in derUnternehmenskultur verankert. In 2024 unterstützen Mars-Mitarbeitende inDeutschland vielfältige Initiativen wie zum Beispiel die Special OlympicsWinterspiele in Oberhof, beteiligten sich an Clean-up Aktionen zum Schutz derUmwelt oder waren im Einsatz in Tierheimen oder Kinder- und Jugendeinrichtungen.Logistik spielt eine wichtige Rolle zur Erreichung der Netto-NullBis 2050 will Mars, Incorporated seine Treibhausgasemissionen in der gesamtenWertschöpfungskette weltweit auf Netto-Null* senken, einschließlich allerScope-3-Emissionen durch Landwirtschaft und Zulieferer. Der Logistikbereichspielt hier eine entscheidende Rolle. Darum ist Mars aktives Mitglied der GS1Lean & Green Initiative - und wurde bereits 2019 mit dem 1st Star ausgezeichnetaufgrund der Reduzierung seines CO2-Ausstoßes in Lager- und Logistikprozessen um20 Prozent innerhalb von fünf Jahren. Zudem bezieht Mars Deutschland seineNachhaltigkeitsziele in seine Frachtausschreibungen mit ein und fordert dadurchvon seinen Logistikpartnern tatsächliche Emissionsreduktionen ein. Denn: Lean &Green ist das einzige Konzept in Deutschland, bei dem Emissionshandel oderKompensationen nicht zulässig sind.*Mars, Incorporated hat sich zum Ziel gesetzt, seine Treibhausgasemissionenglobal bis 2030 um 50 % und bis 2050 um 80 % zu reduzieren (Vergleich zuBasisjahr 2015). In 2050 wird die verbleibende Menge an Treibhausgasen durchhochwertige Emissionsgutschriften ausgeglichen, um Netto-Null entlang dergesamten Wertschöpfungskette zu erreichen.Pressekontakt:Mars GmbHPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitKarolin KöhlerT: +49 175 95 090 16E: mailto:presse@mars.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/161463/5895141OTS: Mars GmbH