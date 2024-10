Beijing (ots/PRNewswire) - Der Xiaoshan-Distrikt in Hangzhou in der

ostchinesischen Provinz Zhejiang hat in den letzten Jahren die industrielle

Entwicklung und die Urbanisierung durch einen Fokus auf Innovation und die

Förderung neuer hochwertiger Fertigungskapazitäten kontinuierlich gefördert, um

so neue Ergebnisse im Sinne einer hochwertigen Entwicklung zu erzielen.



Derzeit ist der Bezirk bestrebt, die Entwicklung einer qualitativ hochwertigen

Fertigung durch Digitalisierung zu fördern, mit dem Vision Valley of China als

zentralem Wachstumspol, der sich auf die Entwicklung von vier ikonischen

Industrieketten für autonomes Fahren, industrielle Bildverarbeitung,

medizinische Bildgebung und intelligentes Wohnen und intelligentes Büro

konzentriert.







bei der 2300P fortschrittliche Rechenleistung im Zentrum von Turing Town, einem

Ballungsgebiet für Computertechnologie und KI, eingesetzt werden und "Computing

Vouchers" im Wert von 50 Millionen Yuan ausgegeben werden, um einzelnen

Unternehmen beim Kauf von Rechenressourcen Zuschüsse von bis zu zwei Millionen

Yuan zu gewähren und so Unternehmen zu ermutigen, mehr KI-Projekte im Bezirk

durchzuführen.



Die Kampagne zielt darauf ab, mehr als 5 einflussreiche vertikale

Anwendungsmodelle zu fördern, 10 Demonstrationsanwendungsszenarien zu bilden, 20

hochwertige Schlüsselprodukte zu fördern, 30 hoch wettbewerbsfähige

KI-Unternehmen anzusiedeln und bis 2025 eine KI-Anwendungsdurchdringungsrate von

über 30 Prozent für große Fertigungsunternehmen zu erreichen.



Der Bezirk legt auch Wert darauf, seine 8.000 Jahre alte Kultur mit

technologischen Mitteln zu präsentieren, um das kulturelle Bewusstsein und die

Vitalität inmitten des Modernisierungsprozesses zu erhalten. Im Kuahuqiao Site

Museum in Xiaoshan werden interaktive Multimediadisplays, Kanusimulationen,

Touchscreen-Spiele und andere Hightech-Methoden eingesetzt, um den Besucherinnen

und Besuchern die Möglichkeit zu geben, das reiche kulturelle Erbe der

Kuahuqiao-Kultur durch Interaktion zu erleben.



Angetrieben von der Welle der Digitalisierung und intelligenter Lösungen treibt

der Bezirk auch die Modernisierung der Sozialverwaltung mit digitalen Mitteln in

einem höheren Tempo voran. Betritt man die Leistelle des Xiaoshan Social

Governance Center, sieht man einen riesigen digitalen Bildschirm, auf dem 477

städtische physische Indikatoren in Echtzeit durch ein intelligentes

Governance-System überwacht werden, das sechs wichtige Bereiche der städtischen

Sicherheit, der städtischen Umwelt, der öffentlichen Dienstleistungen usw.

abdeckt.



Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/342777.html



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2539514/Xinhua_Silk_Road.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road

-bezirk-xiaoshan-im-ostchinesischen-hangzhou-verstarkt-bemuhungen-um-qualitativ-

hochwertige-entwicklung-im-rahmen-von-modernisierungsoffensive-302287195.html



