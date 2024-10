1 unterbewerteter Dividendenaristokrat mit 3,54 % Rendite

So berichtete auch Genuine Parts über einen rückläufigen Quartalsgewinn, weshalb die Aktie vom Hoch bereits fast 43 Prozent gefallen ist (25.10.2024). Doch wie so oft an der Börse steht auch hier die Kursbewegung nicht im Verhältnis zur tatsächlichen Veränderung des Unternehmenswertes. Aus diesem Grund sind Genuine-Parts-Aktien zuletzt deutlich günstiger geworden und notieren heute zu einer Dividendenrendite von 3,54 Prozent und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,6 (25.10.2024).

Geschäftsmodell

Das Unternehmen handelt mit Ersatzteilen für Kraftfahrzeuge wie Hybrid- und Elektrofahrzeuge, Lastwagen und Busse sowie industrielle Teile und Materialien wie Chemikalien, Schneidwerkzeuge und elektrische Bauteile. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Dienstleistungen wie Getriebe- und Antriebsmontage, Reparatur von Hydraulikantriebswellen sowie elektrische Schaltschrankmontage und -reparaturen an. Genuine Parts ist hauptsächlich in Nordamerika, aber auch in Europa, Asien-Pazifik und Mexiko aktiv.

Das Geschäft weist somit eine stärkere Konjunkturabhängigkeit auf, weshalb der Gewinn in der Vergangenheit bereits mehrfach zwischenzeitlich sank, später aber immer wieder neue Hochs erreichte.

Finanzielle Entwicklung

Im dritten Quartal 2024 fiel das Nettoergebnis um 35,5 Prozent auf 226,6 Millionen US-Dollar, während der Umsatz um 2,5 Prozent auf 5.970,2 Millionen US-Dollar stieg. In den ersten drei Quartalen 2024 sank der Gewinn um 22,9 Prozent auf 771,02 Millionen US-Dollar, während der Umsatz um 1,2 Prozent auf 17.716,4 Millionen US-Dollar zulegte.

CEO Will Stengel sieht die Ursachen in einem schwächeren Europa- und Industrie-Geschäft. Aber auch dieses Mal erwartet er später eine Geschäftserholung und betont: „Auch wenn das Umfeld für den Rest des Jahres 2024 schwierig bleibt, gehen wir davon aus, dass die Kombination aus kurzfristigen Maßnahmen und langfristigen Investitionen uns besser positionieren wird, wenn sich die Marktbedingungen aufhellen."

Die etwas längerfristige Geschäftsentwicklung verlief bisher sehr positiv. So sind Umsatz und Gewinn zwischen 2014 bis 2023 von 15.341 auf 23.090 Millionen US-Dollar beziehungsweise von 711,3 auf 1.316,5 Millionen US-Dollar gestiegen.

76 Jahre ununterbrochene Dividendenzahlungen

Besonders außergewöhnlich ist Genuine Parts bisherige Dividendenhistorie. So schüttet das Unternehmen seit 1948 stetig jedes Jahr einen Teil seiner Gewinne aus. Darüber hinaus ist die Dividende je Aktie, die quartalsweise ausgezahlt wird, seit 1956 in jedem Jahr gestiegen. Somit gelang es dem Unternehmen bisher sehr gut, alle schwächeren Phasen zu meistern.

Fazit Genuine Parts

Die Aktien eines des größten nordamerikanischen Auto- und Industrieteile-Handelsunternehmens sind in den vergangenen Monaten deutlich günstiger geworden und notieren derzeit zu einer Dividendenrendite von 3,54 Prozent (25.10.2024). Die Ursachen sind jedoch eher konjunktur- und umfeldbedingt, sodass die Chancen für eine spätere Kurserholung gut stehen.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

