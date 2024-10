5 Anzeichen, an denen Unternehmer erkennen, dass sie ihren Vertriebsprozess optimieren müssen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hameln (ots) - Der Vertrieb spielt eine zentrale Rolle für den Erfolg vonUnternehmen: Schließlich bildet er die Brücke zwischen dem Angebot und derKundennachfrage. Ein effektiver Vertriebsprozess sichert nicht nur den Umsatz,sondern fördert auch die Kundenbindung und das Markenimage. In einemwettbewerbsintensiven Geschäftsumfeld ist ein leistungsstarker Vertrieb daherunerlässlich für die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens. WoranUnternehmer erkennen, dass ihr Vertriebsprozess einer Optimierung bedarf,erfahren Sie hier.Ohne einen gut optimierten Vertriebsprozess kein Erfolg - das ist die Realität,mit der sich heutzutage jedes Unternehmen auseinandersetzen muss. Eineffizienter Vertrieb kann nicht nur die Kundenzufriedenheit steigern, sonderngleichzeitig auch dazu beitragen, die Vertriebskosten zu senken und den Umsatzzu steigern. Dennoch läuft der Vertrieb in vielen Unternehmen noch immer nichtoptimal. Zwar wird vielerorts versucht, durch gezielte Schulungen dieVerkaufsfähigkeiten zu stärken, doch um wirklich hilfreich zu sein, muss derVertrieb in seiner Gesamtheit betrachtet werden. Genau hier gibt es in vielenUnternehmen häufig noch viel zu verbessern. "In unserer digitalen undschnelllebigen Zeit unterliegt auch der Vertrieb ständigen Veränderungen",betont Ali Türüt, der gemeinsam mit Patrick Grabowski die United Promotion GmbHgegründet hat. "Dabei ergeben sich immer wieder neue Chancen zurVertriebsoptimierung - doch sie müssen auch erkannt und genutzt werden.""Gerade im Vertrieb ist es entscheidend, dass alle Mitarbeiter einem klaren undbewährten Schema folgen", fährt Patrick Grabowski fort. "Studien zeigen nämlich,dass Unternehmen mit gut optimierten Verkaufsprozessen deutlich erfolgreicheragieren." Die Experten wissen, wovon sie sprechen: Mit der United Promotion GmbHbilden sie selbst Quereinsteiger und erfahrene Vertriebler zu echtenVertriebsprofis aus. Zu diesem Zweck begleiten Ali Türüt und Patrick Grabowskiihre Vertriebler mit vollem Engagement, ausgeklügelten Vertriebs-Tools undumfassendem Fachwissen auf ihrem Weg zu beruflichem Erfolg und mehrUnabhängigkeit. Spezialisiert sind die beiden Experten dabei auf den Vertriebvon Glasfasertechnologien, deren technische Überlegenheit für moderneInternetdienste unbestritten ist. Woran Unternehmer erkennen, dass sie ihrenVertriebsprozess optimieren müssen, veranschaulichen Ali Türüt und PatrickGrabowski anhand der folgenden fünf Anzeichen.Anzeichen 1: Fehlende Kenntnis der KennzahlenWenn Unternehmen keine klaren Antworten auf die Frage finden, wie sie ihretäglichen Vertriebsergebnisse erzielen, liegt das oft daran, dass ihnen die