JPMORGAN stuft GSK auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1550 Pence belassen. Mit seiner Schätzung für den Kerngewinn je Aktie des britischen Pharmakonzerns liege er nun etwas über der jüngsten, vom Unternehmen veröffentlichten Markterwartung, schrieb Analyst James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Beim Umsatz mit dem Impfstoff Arexvy gegen das Respiratorischen Synzytial-Virus ist der Experte sogar deutlich optimistischer als der Konsens./la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2024 / 13:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2024 / 13:19 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 17,50EUR auf Tradegate (25. Oktober 2024, 16:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 15,5

Kursziel alt: 15,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m