FinHub lanciert revolutionäre Finanzplattform

London und Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - SEPA Cyber Tech Group

Holding Ltd., ein prominenter in London ansässiger Technologieentwickler und

Risikokapitalgeber, hat einen Teil seiner Organisation im Bereich

Finanztechnologie in FinHub umbenannt.



Der neu benannte Geschäftsbereich verkündet stolz den Start seiner

bahnbrechenden gleichnamigen Finanzsuperplattform. Entwickelt, um die sich

entwickelnden Bedürfnisse von Banken, FinTechs und allen, die die

Finanzindustrie nutzen oder an ihr teilhaben wollen, zu erfüllen.





FinHub verspricht, die Landschaft der Finanzdienstleistungen mit seineminnovativen Self-Service-Geschäftsmodell neu zu definieren. Die Plattform bieteteine Vielzahl von Finanzsoftware und -dienstleistungen. Sie wurde entwickelt, umvier Marktanforderungen zu erfüllen:- Technologie und BaaS- Inter-Banking-Lizenz und BaaS- Embedded Finance- Business BankingDie Umwandlung von SEPA Cyber Technologies in FinHub signalisiert einestrategische Erweiterung der Kompetenzen des Unternehmens und schafft eineDrehscheibe, die alle Facetten des finanziellen Ökosystems abdeckt. Die neuePlattform vereint modernste Technologie mit Banklizenzen und intuitivenSchnittstellen zur Selbstverwaltung, so dass die Nutzer ihre Finanzprodukte und-dienstleistungen vollständig und einfach anpassen und verwalten können."Die umfassende Plattform von FinHub unterstützt Finanzinstitute undNicht-Finanzakteure gleichermaßen, indem sie eine durchgängige, leicht zunavigierende Suite von Tools und Dienstleistungen bietet", sagte KonstantinosBirtachas, CEO von FinHub. "Ganz gleich, ob Sie eine große Bank, einStartup-Fintech oder ein Nicht-Finanzinstitut sind, das in die Finanzbrancheeinsteigen möchte, wir haben eine Lösung entwickelt, die sich an IhreBedürfnisse anpasst."Das Self-Service-Modell der Plattform ermöglicht es den Nutzern, Lösungen wieZahlungsverkehr, Core Banking, Compliance-Tools, Issuing, Acquiring und mehreigenständig zu konfigurieren und einzusetzen. Diese Flexibilität ermöglicht esKunden, schnell auf Markttrends zu reagieren, die betriebliche Effizienz zuverbessern und die Produktpalette zu erweitern.Sristhi Assudani, COO Global bei FinHub, betonte das Potenzial der Plattform,sektorübergreifend Innovationen voranzutreiben: "Dieser Start ist ein wichtigerMeilenstein in der Entwicklung unseres Unternehmens. Mit der SuperplattformFinHub bieten wir nicht nur ein Produkt an, sondern einen Rahmen, der einenahtlose Zusammenarbeit und Beteiligung in der Finanzbranche ermöglicht. Es istskalierbar und ermöglicht es unseren Kunden, in ihrem eigenen Tempo zu wachsen."Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://finhub.cloud/ oderkontaktieren Sie mailto:sales@finhub.cloud .Informationen zu FinHubFinHub, früher bekannt als SEPA Cyber Technologies als Teil der SEPA Cyber TechGroup Holdings Ltd., ist ein führender innovativer Anbieter vonFinanztechnologie und -dienstleistungen. FinHub konzentriert sich auf dieBereitstellung robuster, skalierbarer und sicherer Lösungen und bedient eineVielzahl von Kunden im gesamten Finanzsektor, die dadurch in die Lage versetztwerden, ihre Abläufe zu transformieren und sich an eine sich schnell veränderndeBranche anzupassen.