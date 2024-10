Segway-Ninebot verkauft weltweit mehr als 13 Millionen Stück des intelligenten eKickScooters

„Seit unserer Gründung im Jahr 2012 hat sich Segway-Ninebot, ein Hightech-Unternehmen, der technologischen Innovation und der Entwicklung neuer technologischer Anwendungen verschrieben", sagte Luke Gao, Vorsitzender von Segway-Ninebot.

Das Unternehmen strebt die weltweite Marktführerschaft im Bereich der Mikromobilität an und ist in über 100 Ländern und Regionen der Welt vertreten. Derzeit bietet Segway-Ninebot ein umfassendes Portfolio an intelligenten eKickScootern an, die für verschiedene Benutzerbedürfnisse und -szenarien entwickelt wurden, darunter die kinderfreundliche C-Serie, die elegante E-Serie, die bequeme F-Serie für den Pendelverkehr, die vielseitige G-Serie für Abenteuer auf allen Arten von Straßen, die leistungsstarke Geländeserie ZT und die ultimative GT-Serie für Fahrerlebnisse der Superlative.

Ein kundenorientierter Ansatz zur Förderung von Produkt- und Technologieinnovationen

Kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung sind für Unternehmen im Technologiesektor von entscheidender Bedeutung, um eine technologische Vormachtstellung zu erreichen und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Als führendes Unternehmen auf dem Gebiet der innovativen Mikromobilität verfügt Segway-Ninebot über ein starkes technisches Team und umfangreiche Kapazitäten. Im Juni 2024 wird die Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Unternehmens mehr als 1.400 Mitarbeiter beschäftigen, was fast 40 % der Belegschaft ausmacht. Durch kontinuierliche Investitionen und das Engagement seines talentierten Forschungsteams hat Segway-Ninebot in den letzten zehn Jahren weltweit beeindruckende 4.985 geistige Eigentumsrechte erworben, was sein Engagement für kundenorientierte Innovation unterstreicht.

Seite 2 ► Seite 1 von 3