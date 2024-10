DZ BANK stuft Safran auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Safran von 234 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Wartungsgeschäft der Franzosen habe auch im dritten Quartal von älterem Fluggerät profitiert, das infolge von Produktionsverzögerungen bei den Flugzeugherstellern länger fliegen müsse, schrieb Analyst Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Verzögerte Turbinenauslieferungen wirkten sich in der Regel positiv auf die Ergebnisentwicklung aus - auch daher habe Safran den Ergebnisausblick angehoben./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2024 / 15:55 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2024 / 16:02 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,12 % und einem Kurs von 211,7EUR auf Tradegate (25. Oktober 2024, 16:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Robert Czerwensky

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m