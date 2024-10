Coolblue eröffnet ersten Store in Frankfurt

Erste Filiale außerhalb von Nordrhein-Westfalen

FRANKFURT, Deutschland, 25. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Der Online-Händler Coolblue hat heute um 10 Uhr seinen ersten Store in Frankfurt feierlich eröffnet. Zentral in der Kaiserstraße 9 gelegen, wird auf 1.400 Quadratmetern ein innovatives Einkaufserlebnis mit acht Produktwelten geboten. Kundinnen und Kunden erleben auf zwei Etagen eine große Vielfalt an Elektronikprodukten rund um Fernseher, Smartphones, Notebooks, Gaming, Audio, Waschen & Trocknen, Haushalt und Küche. Dabei helfen in jeder Themenwelt Produktspezialistinnen und -spezialisten mit fachkundiger Beratung, das beste Gerät für die individuellen Bedürfnisse zu finden. Darüber hinaus macht der In-Store-App-Modus der Coolblue-App das Einkaufen noch einfacher, da die Kundinnen und Kunden nicht in der Schlange warten müssen, Produkte einfach vergleichen und Bewertungen direkt auf ihrem Handy lesen können.