Deutsche Bank mit weiterem Potenzial!

➡️ WKN: MG0DZ5

➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest

Telegram Gruppen-Name: ik_invest

Die Aktie der Deutschen Bank konnte sich in den letzten Monaten sehr positiv entwickeln, befindet sich aktuell in einer kurzfristigen Seitwärtskonsolidierung. Verschiedene Vorfilter (Kursziele der Analysen, Saisonalitäten) sehen aktuell positiv aus und auch aus charttechnischer Sicht wird es interessant, weil zuletzt ein Widerstandsbereich nach oben durchbrochen wurde. Mit diesem Discount Call Optionsschein von Morgan Stanley (WKN: MG0DZ5) lässt sich eine potenzielle Rendite von +36,99% (oder: +62,04% p.a.) erzielen. Mehr dazu in diesem Video.