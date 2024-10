Deutsche Indizes im Aufwind: DAX, MDAX und TecDAX mit Gewinnen!

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen Indizes eine überwiegend positive Entwicklung. Der DAX verzeichnet einen leichten Anstieg von 0,16% und steht aktuell bei 19.471,53 Punkten. Ähnlich positiv präsentiert sich der MDAX, der um 0,17% zulegt und bei 27.219,89 Punkten notiert. Der SDAX folgt diesem Trend mit einem Plus von 0,11% und erreicht 13.833,21 Punkte. Auch der TecDAX kann zulegen und steigt um 0,18% auf 3.419,61 Punkte. Im internationalen Vergleich zeigt sich ein gemischtes Bild. Der Dow Jones Industrial Average verzeichnet einen leichten Rückgang von 0,14% und steht bei 42.323,14 Punkten. Im Gegensatz dazu kann der S&P 500 einen deutlichen Anstieg von 0,55% verbuchen und erreicht 5.843,01 Punkte. Insgesamt zeigen die deutschen Indizes eine stabile bis positive Tendenz, während der Dow Jones leicht nachgibt und der S&P 500 mit einem deutlichen Plus hervorsticht. Diese gemischte Entwicklung spiegelt die unterschiedlichen Marktbedingungen und Anlegerstimmungen wider, die derzeit auf den internationalen Finanzmärkten herrschen.Daimler Truck Holding führt die DAX-Topwerte mit einem Anstieg von 4.67% an, gefolgt von Siemens Energy mit 4.03% und Heidelberg Materials, das um 2.25% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnet Continental einen Rückgang von -1.68%, während Sartorius Vz.um -2.72% fiel. Rheinmetall ist mit einem Minus von -3.26% der größte Verlierer im DAX.Im MDAX sticht HelloFresh mit einem beeindruckenden Anstieg von 18.74% hervor. PUMA folgt mit 4.89% und Kion Group schließt mit einem Plus von 3.54% ab.Wacker Chemie verzeichnet einen Rückgang von -1.51%, während HYPOPORT um -1.78% fiel. SILTRONIC AG ist mit -3.50% der größte Verlierer im MDAX. SMA Solar Technology führt die SDAX-Topwerte mit einem Anstieg von 7.07% an, gefolgt von ADTRAN Holdings mit 3.24% und thyssenkrupp nucera, das um 2.89% zulegte.Elmos Semiconductor fiel um -2.75%, während Eckert & Ziegler um -2.99% sank. STRATEC ist mit einem Minus von -4.23% der größte Verlierer im SDAX.Im TecDAX zeigt SMA Solar Technology ebenfalls eine starke Leistung mit 7.07%, gefolgt von Carl Zeiss Meditec mit 1.96% und ATOSS Software, das um 1.73% zulegte.Elmos Semiconductor und Eckert & Ziegler sind auch im TecDAX unter den Flopwerten mit -2.75% und -2.99%. SILTRONIC AG verzeichnet ebenfalls einen Rückgang von -3.50%.Im Dow Jones führt Intel mit einem Anstieg von 3.47%, gefolgt von Amazon mit 1.77% und Salesforce, das um 1.45% zulegte.Goldman Sachs Group fiel um -1.60%, während McDonald's um -1.79% sank. Travelers Companies ist mit -1.81% ebenfalls unter den Verlierern.Im S&P 500 sticht Tapestry mit einem Anstieg von 15.25% hervor, gefolgt von Digital Realty Trust mit 10.68% und Deckers Outdoor, das um 10.66% zulegte.West Pharmaceutical Services verzeichnet einen Rückgang von -6.54%, während The Hartford Financial Services Group um -6.74% fiel. Universal Health Services (B) ist mit -8.45% der größte Verlierer im S&P 500.