Aktien Frankfurt Schluss Dax beendet schwache Woche knapp im Plus Am Ende einer schwachen Woche ist der Dax am Freitag kaum vorwärts gekommen. Zu Handelsschluss stand für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,11 Prozent auf 19.463,59 Punkten zu Buche. Der Wochenverlust beträgt 1 Prozent. Für den MDax der …