Dax legt leicht zu - Daimler Truck vorne

Reibkuchen schrieb 22.10.24, 15:16

Hier kristallisiert sich der Denkfehler oder das fehlende Wissen oder die fehlende Bildung oder der Realitätsverlust mit gravierenden Auswirkungen für die Allgemeinheit (speziell bei den Politikern im Westen, denn an derem Wesen soll die Welt genesen). Die meisten Menschen vergessen hierbei oder verdrängen, wo sich die größten Rohstoff- und Energievorkommen der Welt befinden?! Haben Deutschland und die EU große Rohstoffvorkommen? Ohne Rohstoffe und Energie kann man nichts produzieren, keinen Konsum und keine Wertschöpfung etc. erzeugen, aber mit dummen Gequatsche funktioniert das schon. Hatte diesbezüglich vor wenigen Tagen eine heftige Diskussion mit meinem amerikanischen Partner, dem ich das Problem damit möglichst einfach klar machte mit der Frage, wo denn der rohstoffarme Westen zukünftig wohl seine Rohstoffe herbekommt, womöglich vom Mars? Daraufhin kam schweigen. Wer die Rohstoffe hat, hat das sagen, denn ansonsten sollte man sich mit der Frage beschäftigen, woher man zukünftig seine Rohstoffe bekommt (Klingonen?) und wie man diese bezahlt. Wenn der Rohstoffverkäufer sagt, ich möchte Deine Donald-Duck-Währung nicht mehr oder die Klo-Euronen, was dann? Hier ist Jahrzehnte vom Werte-Westen gepennt worden, jetzt kommt die Quittung und das Außergewöhnliche, man benötigt keine US$ und Euros mehr, also vielleicht zukünftig die Rohstoffe im Weltall bei den kleinen grünen Männchen beschaffen, wer weiß. Wer die Rohstoffe und Energieträger hat, der bestimmt, so einfach ist das und wenn der Westen halt zukünftig keine Rohstoffe mehr benötigt, bekommen diese halt die Schwellenländer bei den Brics, so einfach ist das. Es verlagern sich also die Wertschöpfungen vom Westen in den Osten, was übrigens auch zum Welthandel gehört. Die Brics mit ihren vielen schönen Rohstoffen benötigen nicht den Westen, um selber z. B. produzieren zu können. Den Westen benötigt man dann nur noch dazu, um die Produkte zu kaufen, wenn dieser aufgrund fehlender Rohstoffe nicht mehr alles selber produzieren kann. Aber alles kein Problem, alle freuen sich darauf, demnächst mit einem Lastenfahrrad über die Autobahn flitzen zu können. Back to the roots. Mich hätte es mehr gefreut, sich nicht in derartige Abhängigkeiten zu Staaten wie China und Russland sowie andere Staaten bringen zu müssen. Was man wählt, erntet man, aber Hauptsache, man ist moralisch überlegen, kann aber hierfür seine Fabrik zusperren und den Schlüssel in den Rhein werfen. Es kommen sehr harte Zeiten und das begründet auch, warum nahezu keine Investitionen mehr in Deutschland erfolgen. Pommerland brennt immer mehr ab ... (aber Habeck und Scholz sagen, ab jetzt geht es bergauf). Na, dann glauben wir alle mal oder nicht. Jeder ist seines Glückes Schmied und wer vertraut, muss sich mit dem zufrieden geben, was er für seine Wahl erhält und dann nicht jammern.