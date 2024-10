Japan Airlines erweitert ab dem 24. Oktober seinen neuen internationalen A350-1000-Service auf der Strecke London - Haneda

LONDON, 25. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Japan Airlines, ein Mitglied der oneworld Alliance, hat heute mit der schrittweisen Einführung seines neuen Airbus A350-1000 auf den Flügen London (LHR) – Tokio-Haneda (HND) (JL044/043) begonnen und bietet seinen Kunden damit ein noch höheres Maß an Komfort an Bord und ein individuelles Erlebnis.

Die Europapremiere des neuen internationalen Hauptflugzeugs von JAL ermöglicht es den Kunden in der Region, die völlig neue Kabinenausstattung und Bestuhlung in der Vier-Klassen-Konfiguration zu erleben. Der Betrieb mit dem neuesten treibstoffsparenden Flugzeug ermöglicht auch eine Verringerung der CO 2 Emissionen um 15 bis 25 % im Vergleich zu früheren internationalen Modellen.