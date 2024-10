Der Aufstieg der visionären Marke, die die Zukunft der Unterhaltungselektronik gestaltet (FOTO)

Berlin (ots) - Sylvox (https://sylvoxtv.eu) , die weltweit führende

Sylvox definiert die Art und Weise neu, wie Menschen sich mit Unterhaltung inverschiedenen Lebensstilen beschäftigen. Mit mehr als 13 Jahren Erfahrung in derFull-Scenario-TV-Branche hat Sylvox sein TV-Sortiment für alle Szenarienperfektioniert und bietet überragende Bilder, hohe Qualität, außergewöhnlicheBeständigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Ob zu Hause oder bei Abenteuern imFreien, Sylvox-Fernseher bieten erstklassige Fernseh- undUnterhaltungserlebnisse, wo immer sich die Verbraucher aufhalten. DiesesEngagement für szenarienübergreifende Unterhaltung stand auf der IFA 2024 imVordergrund, wo Sylvox seine Flaggschiffe Cinema Waterproof Outdoor TV undPortable Waterproof TV vorstellte. Diese TV-Geräte wurden für die Bedürfnisseeuropäischer Verbraucher entwickelt, die das Leben im Freien und hochwertigeHeimunterhaltung schätzen.Globale Expo-Teilnahme: IFA, CES und CEDIADie Teilnahme von Sylvox an der IFA 2024 unterstrich dessen Engagement fürInnovationen auf dem europäischen Markt. Sylvox hat auch auf der CES und derCEDIA Expo für Aufsehen gesorgt, als das Unternehmen seinen innovativen Pool ProQLED 2.0 Outdoor TV und den Smart Under Cabinet Kitchen TV vorstellte, dieaufgrund ihrer überragenden Helligkeit und Langlebigkeit im Außenbereich großeAufmerksamkeit erregten. Diese Präsentationen untermauerten den wachsenden Rufvon Sylvox als Marke, die die Grenze zwischen Innen- und Außenunterhaltungüberbrückt und TV-Lösungen für jede Umgebung anbietet.Verstärkung des Markeneinflusses durch SportveranstaltungenDie Stärkung des Markeneinflusses von Sylvox durch hochkarätige Veranstaltungenwie die EM Watch Party in München und die Super Bowl Watch Party in New Yorkspiegelt die strategische Marketingvision des Unternehmens wider. Indem Sylvoxseine Technologie mit großen Sportereignissen verknüpft, positioniert sich dieMarke als wichtiger Akteur bei der Verbesserung von Live-Erlebnissen.Mit Lösungen für Campingplätze das Abenteuer zum Leben erweckenNeben globalen Messen und Sportereignissen hat Sylvox bei Verbrauchern, diegerne Abenteuer im Freien erleben, eine große Anziehungskraft entwickelt. ImRahmen der Sylvox Sommer-Camping-Showcases auf mehreren Campingplätzen wurde dieProduktpalette an Outdoor-Fernsehern , tragbaren wasserdichten Fernsehern undWohnmobil-Fernsehern vorgestellt, um zu zeigen, wie Sylvox die Unterhaltung imFreien mit innovativen, langlebigen und vielseitigen Produkten für jedesAbenteuer verbessert.Medienanerkennung und AuszeichnungenSylvox' Innovationen und hervorragende Leistungen sind nicht unbemerktgeblieben. Die Marke wurde von Bloomberg TV vorgestellt. IhreOutdoor-TV-Angebote wurden von CBS Sports als "Best Outdoor TV for WatchingSports" eingestuft und erhielten Auszeichnungen wie den FUTURE Innovation Award.Diese Medienberichte haben entscheidend dazu beigetragen, die Position vonSylvox in der globalen Unterhaltungsbranche zu festigen und das Unternehmen zueiner anerkannten Marke sowohl im privaten als auch im professionellen Bereichzu machen.Die Zukunft der Unterhaltung mitgestaltenDie Innovations- und Anpassungsfähigkeit von Sylvox in unterschiedlichenUmgebungen hat einen neuen Standard für die Unterhaltungsbranche gesetzt. Obdurch groß angelegte Sportmarketing-Kampagnen, globale Messeauftritte oder dieIntegration von Produkten in das tägliche Leben - Sylvox verschiebt immer wiederdie Grenzen des Möglichen in der TV-Unterhaltung. Das Engagement der Marke fürQualität, Langlebigkeit und innovatives Design sorgt dafür, dass Sylvox an derSpitze einer sich schnell entwickelnden Branche bleibt.Pressekontakt:Ansprechpartner: Rebecca ZhangE-Mail: mailto:marketing@sylvoxtv.comWebsite: https://sylvoxtv.euWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/177246/5895416OTS: Sylvox