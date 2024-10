Converge meldet vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal 2024

Der Umsatz wird voraussichtlich zwischen 630,0 und 631,0 Millionen US-Dollar liegen, verglichen mit (i) einer zuvor prognostizierten Spanne von 636 bis 658 Millionen US-Dollar und (ii) einem Umsatz von 710,1 Millionen US-Dollar für das dritte Quartal 2023 („ 3. Quartal 2023 ").

"). Der Bruttogewinn wird voraussichtlich im Bereich von 158,0 bis 158,5 Millionen US-Dollar liegen, verglichen mit (i) einer zuvor prognostizierten Spanne von 172 bis 178 Millionen US-Dollar und (ii) einem Bruttogewinn von 174,1 Millionen US-Dollar für das 3. Quartal 2023.

Das bereinigte EBITDA 1 wird voraussichtlich im Bereich von 31,8 bis 32,3 Millionen US-Dollar liegen, verglichen mit (i) einem zuvor prognostizierten Bereich von 43 bis 47 Millionen US-Dollar und (ii) 41,3 Millionen US-Dollar im bereinigten EBITDA 1 für das 3. Quartal 2023.

Es wird erwartet, dass der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit im Bereich von 48,0 bis 49,0 Millionen US-Dollar liegt, was einer Cash-Conversion1 von ungefähr 150 % des bereinigten EBITDA1 entspricht.

[1] Dies ist eine Non-IFRS-Kennzahl (einschließlich Non-IFRS-Kennzahlen) und keine anerkannte, definierte oder standardisierte Kennzahl nach IFRS. Definitionen, Verwendungszwecke und eine Überleitung der historischen Nicht-IFRS-Kennzahlen zu den am ehesten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen finden Sie im Abschnitt „Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.

Kommentar zum 3. Quartal 2024

Die Umsätze im 3. Quartal 2024 wurden durch ungünstige makroökonomische Bedingungen beeinträchtigt, da einige Kunden ihre Projektausgaben verzögerten, da sich die Zeitpläne in das vierte Quartal 2024 oder möglicherweise in das nächste Geschäftsjahr verschoben. Im Vergleich zum 3. Quartal 2023 sank der Umsatz im 3. Quartal 2024 aufgrund der geringeren Nachfrage in Nordamerika nach Rechenzentren, Netzwerk- und Speicherlösungen, während das 3. Quartal 2023 eine Periode mit ungewöhnlich hohem Auftragsbestand beinhaltete. In der Vergangenheit war das dritte Quartal, das am 30. September endete, saisonal gesehen das schwächste Quartal. Darüber hinaus verschiebt sich die Auffrischung von Endgeräten bis ins Jahr 2025, da einige Kunden den Kaufzyklus vor der breiteren Verfügbarkeit von KI-PCs aussetzen. Dies führte zu einer Verringerung der Hardware und der damit verbundenen Einnahmen aus Wartung und Support. Die Cloud- und Softwareerlöse sind von Jahr zu Jahr weiter gestiegen.