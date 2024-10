wO User zu Elon Musks Trump Unterstützung: "Stoppt endlich diese Marsclown Show"

Auch zwei Wochen nach dem Tesla Inc. „We, Robot“ Event führt die Tesla-Diskussion das Ranking der wichtigsten Diskussionen im wallstreetONLINE Forum an. Auf den mittlerweile fast 500 Postings seit Montag hat sich der Fokus der wO-Community aber weg vom Robotaxi und Optimus Roboter hin zu Elon Musks Verwicklung in den US Wahlkampf und seine Unterstützung des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump verschoben. Aber auch der am Donnerstag, dem 23.10.2024 veröffentlichte Geschäftsbericht von Tesla Inc. für Quartal 3/2024 wurde heiß diskutiert.

xwin: "Teslafans müssen hoffen, dass Trump die Wahlen gewinnt. Das könnte tatsächlich maßgeblich für die Aktie werden (und das meine ich im bullischen Sinne). Fundamental ist es natürlich Bullshit aber darum geht es ja bei Tesla eh nicht."

Swattsuer: "Trump - eine gute Wahl für Tesla? Nicht dass ich Trump für glaubwürdig halte, aber in seinen Wahlkampfreden hat er ein Verbot von autonomen Fahrzeugen und das Ende der Förderung von E-Autos angekündigt, wenn er Präsident wird."

Kursrutschi: "Trump fragt: „Mag irgendjemand ein autonomes Fahrzeug?“ Schon paradox dass ausgerechnet Elon Musk Donald Trump ins Amt hieven will. Bei der Veranstaltung in Butler sprang er rum wie Rumpelstilzchen, obwohl Trump selbstfahrende Elektroautos verbieten will. Es sägt doch somit seinen eigenen Ast ab, oder gibt es unter Trump vielleicht eine andere Verwendung? Als Propaganda Minister?"

darauf xwin: "Unter Trump wird es keine Regulierung von Tesla/Musk geben. Musk wird immer mehr Fantasieprodukte erfinden und verkaufen, sich Zahlen zu Sicherheit, Performance von FSD usw. ausdenken etc. Alles um den Wert seiner Optionen zu pushen. Fundamental ist ein Trump negativ für einen reinen E-Autohersteller ... aber wäre Tesla fundamental nach Autoverkäufen und von mir aus Energiesektor bewertet, wären 90% der Marktkapitalisierung futsch!"

Wertpapieramt: "Was sagt ihr eigentlich dazu, dass der Teslakurs oft bei Börsenöffnung unter hohem Volumen abstürzt, um dann nach einigen Handelsminuten langsam wieder hochgezogen wird?

Und warum hält sich der Kurs seit einigen Tagen so gut bei 220$?"

darauf xwin: "Das ist halt die tägliche Optionspumpe. Daran ist man irgendwann gewöhnt. Irgendwer mit nem fetten Bonuspaket hat ein Interesse daran, dass der Kurs nicht abstürzt? Was den festgenagelten Kurs angeht denke ich einfach, dass hier auch einfach viele abwarten, wie die Quartalszahlen morgen sind und letztendlich wie die Wahlen ausgehen. Alles andere an Nachrichten ist da einfach egal in der Zwischenzeit."

Marc_: "Der Wind weht gegen Musk und Tesla! Sixt schmeißt Tesla raus - und nimmt dafür Lucid ins Programm

Sixt schmeißt Tesla raus: Jetzt können Sie Luxus-E-Autos fahren

https://efahrer.chip.de/news/sixt-schmeisst-tesla-raus-jetzt…

Und Elons "Wahlhelferambitionen" (Verunglimpfen von führenden Politikern, Verbreiten von Falschmeldungen und Verschwörungstheorien, positionieren am ganz rechten Rand usw.....) sind gewiss nicht dazu geeignet, den Verkauf anzukurbeln (man beachte die 0%-Finanzierung)."

You_Dont_Mess_With_The_Zohan: "Stoppt endlich diese Marsclown Show!"

darauf Moneypulation: "Das macht der schon selbst. Verschenkt jeden Tag ne Mio an die Freak-Wähler. Von den versenkten Twitter Milliarden will ich erst gar nicht reden."

darauf xwin: "Das macht der aber recht geschickt. Trump hat sehr gute Chancen Präsident zu werden. Musk's Plan könnte spektakulär aufgehen. Ich bin der Meinung, das wäre gut für die Tesla Aktie (wegen Musk's neuer Macht). Andere hingegen meinen es wäre schlecht (wegen EV Förderung).

Heute Abend zählen erst einmal Zahlen aber schon recht bald danach könnte die Wahl in den Mittelpunkt geraten. Auch für Tesla."

darauf Moneypulation: "Sehe ich ähnlich. Allerdings dürfte die Trump-Verbindung selbst bei einer Trump-Wahl (Gott bewahre) nicht so viel für Tesla bringen."

darauf xwin: "Ja vielleicht nicht. Aber vielleicht glaubt der Markt das zumindest. So wie die Marktkapitalisierung ja auch auf dem Glauben an FSD und Optimus basiert. Zumindest ist das Damoklesschwert möglicher straf- und zivilrechtlicher Konsequenzen für Musk mit Trump etwas von Tesla genommen IMHO (zivilrechtlich vielleicht auch nicht) wegen des FSD Scams."

nach Veröffentlichung der Tesla Geschäftszahlen

Mietzkatze71: "Tesla-Aktie hebt ab: Gewinn von Tesla höher als erwartet!

Der Umsatz von Tesla im Berichtszeitraum lag bei 25,18 Milliarden US-Dollar, nach 23,35 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. In ihren Prognosen hatten die Analysten den Umsatz für das dritte Quartal auf 25,468 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Bereits Anfang Oktober hatte der E-Autobauer über seine Absatzzahlen im abgelaufenen Jahresviertel informiert. So konnte das Unternehmen von Elon Musk im jüngsten Quartal 462.890 Fahrzeuge ausliefern (+6,4 Prozent) und seine Verkäufe somit klar steigern.

Ich muss mir bei Gelegenheit...

hier nochmal einige Beiträge durchlesen...

Nach dem Quartal ist vor dem Quartal...

And don't forget...

Never bet against Elon Musk...🙂"

Walker333: "Elon Musk möchte Tesla scheinbar über die Ziellinie des 5. Novembers (US Wahl) retten. Dann erhofft er sich die Rettung durch den Elektroauto Hasser Donald Trump. Vielleicht möchte Tesla CEO Musk gleichzeitig auch Minister für besondere Aufgaben werden - und in vollem Interessenkonflikt seine eigenen Unternehmungen pushen..."

darauf xwin: "Er pokert extrem hoch. Egal ob jetzt bei der Quartalsbilanz, die Fragen aufwirft als auch bei seinem Trump Support:

US-Justizministerium warnt Elon Musk offenbar wegen Millionengeschenken an Wähler

Eine Million US-Dollar pro Tag verschenkt Elon Musk an Menschen in Swing States. Es ist Teil seines Wahlkampfs für Donald Trump. Doch darf der Techmogul das überhaupt? Die Behörden haben offenbar Zweifel.

https://www.spiegel.de/ausland/elon-musk-und-usa-wahl-justiz…

____________

Der Poker könnte aufgehen. Gewinnt Trump (und danach sieht es aktuell aus nach meiner Wahrnehmung) dann wird dort IMHO keine SEC und kein DoJ mehr ermitteln. Jedenfalls nicht ernsthaft. Die Welt in der wir aufwachen wird eine andere sein.

Geht der Poker nicht auf ... kann das hier die Short Chance des Lebens sein. Danach sieht es aber aktuell eher nicht aus ehrlich gesagt."

MrEstate: "Also irgendetwas scheint nicht zu stimmen. Der CFO warnte zuletzt vor steigenden Kosten und nun werden diese stark gesenkt? Völlig gegen den Trend, zumal Tesla erhöhte Zölle bezahlen muss? Wurden Aufwendungen einfach aktiviert um sie vorübergehend "verschwinden" zu lassen? Warum nimmt der Cash Flow zu während die Schulden steigen? Wo ist das generierte Geld? Warum steigt die Marge um 30 Prozent bei sinkenden Preisen, aber der Gewinn pro Aktie legt im Verhältnis dazu weniger zu? Elon hat wohl gestern dem Modell 2 eine Absage erteilt. Stattdessen sollen bestehende Modelle günstiger werden. Prima, dann freuen sich alle Tesla Besitzer über noch größeren Werteverfall ihrer Autos? Zugleich verzichtet er dann auf Marge bei den bisherigen Modellen, wenn er in die untere Preisrange will?"

Summerrain: "Zahlen, dann der kurze Aktienkurshype und danach der ernüchternde Blick in die Details der Bilanz und Zukunft. So wie immer. Das gleiche Muster. Tesla, weiter short-Kandidat. In den Kursspitzen kaufen und beim Abverkauf der Teslaaktie schöne Gewinne beim Abverkauf der Teslaaktie generieren."

darauf Extrablatt007: "Ja, wie immer. Einige Bilanztricks (beim Stellenabbau und den Lohnkosten habe ich so etwas erwartet) und Zukunftsversprechen. Wer hätte das gedacht. Elon hat eine soziale Ader: Er gibt die Kostenreduktion an die Käufer weiter. Das Model 3 wird billiger. Also werden die Leute jetzt nicht ein depreciating Asset (zu teueres Model 3 bei dem die Kostenreduktion noch nicht berücksichtigt wurde) kaufen, sondern warten, bis das billigere Modell 3 verfügbar ist. Wie lange die wohl warten müssen? Oder gibt es für die bereits produzierten und voll ausgerüsteten Modelle Sonderverkäufe direkt ab Flughafen-Parkplatz? Nun, bei der Kostenreduktion sind einmalig auch Gehaltseinsparungen für die abgebauten Stellen enthalten (Lohnkosten). Da der Service bereits jetzt einen schlechten Ruf hat, müssen die Stellen nach und nach wieder aufgebaut werden (deshalb einmalige Kostenreduktion für die Buchhaltung). Und wahrscheinlich hat bei den gratis FSD Testmonaten der Wow-Effekt viele dazu veranlasst, das Produkt zu kaufen - im Glauben, dass FSD tatsächlich kurz vor dem Durchbruch stehe. Nun, hier sind wenigstens keine Klagen mehr zu erwarten: die kauften ja supervised FSD und nicht real FSD."

xwin: "Die Bilanz ist kurz vor der US Wahl, bei der Musk als Effizienzbeauftragter von Trump eingesetzt werden soll wundersam effizient. Wenn Musk keine Strafverfolgung mehr zu fürchten hat, wars nen brillianter Raubzug am Steuerzahler und von mir aus auch Shorter. Nicht schlecht. Echt Respekt. Wenn Trump gewinnt braucht man hier lange Zeit nicht mehr shorten. Zwar gibts kein Model 2 und auch kein Robotaxi aber Hey ... jede Menge Fantasie und Finanzmagie."

Autor: Hardy Schilling, Head of Community