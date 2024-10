Gold: Massive Käufe - Schutz vor der Trump-Inflation?

Vor der US-Wahl kam es in der letzten Woche zu den massivsten Gold-Käufen seit Jahren - offenkundig fürchten Investoren einen Anstieg der Inflation, wenn Donald Trump die US-Wahl gewinnt (was aus Sicht der Finanzmärkte als immer wahrscheinlicher angenommen wird). Trump will nicht nur die Zölle pauschal anheben, sondern liebäugelt nun offenkundig auch mit dem Gedanken, die Einkommenststeuern in den USA abzuschaffen - weil die Zölle ja angeblich ausreichend Einnahmen bringen würden (was jedoch sicher nicht der Fall wäre). Gold erscheint da wohl zurecht als der idelatypisch sicher Fluch-Hafen als Absicherung vor Inflation und weiterer Schulden-Orgie. Die Wall Street heute in Party-Laune..