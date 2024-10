SONECT steigt mit bedeutender Expansion in den Markt der Europäischen Union ein

Die Erschließung neuer Märkte wird es SONECT ermöglichen, Privatpersonen, Nicht-Finanzinstituten, Banken, Finanzorganisationen und anderen Unternehmen in der gesamten EU effizientere Dienstleistungen anzubieten. SONECT erwartet eine größere Flexibilität bei der Reaktion auf lokalisierte Markt- und Nutzeranforderungen, indem es sich in der gesamten Europäischen Union niederlässt.

ZÜRICH, 25. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- SONECT, ein in der Schweiz ansässiges FinTech-Unternehmen und E-Geld-Institut (EMI), das Verbraucher mit Bargeldzugangspunkten verbindet und Unternehmen Banking Enablement bietet, hat eine Ausweitung seiner Dienstleistungen in der gesamten Europäischen Union angekündigt. Dieser strategische Schritt unterstreicht das Engagement des Unternehmens, die steigende Nachfrage nach flexiblen Bargeld- und Banklösungen in der Region zu befriedigen.

„Die Ausweitung unserer Präsenz in der EU durch den Eintritt in lokale Märkte unterstreicht unser Engagement für barrierefreie Bargeld- und Banklösungen für unsere Partner und Gemeinden", so Konstantinos Birtachas, CEO von SONECT. „Dieser Schritt ermöglicht es uns, an der Spitze der Fintech-Branche und des Marktfortschritts zu bleiben und einen nahtlosen und reaktionsschnellen Service zu bieten. Unsere Fähigkeit, unsere Dienstleistungen an neuen Standorten anzubieten, ist auch ein Beweis für unser immenses Wachstum und unsere verbesserten operativen Fähigkeiten. Unser Ziel ist es, „virtuelle Geldautomaten" in jeden Winkel des Kontinents zu bringen."

Mit diesem Schritt bekräftigt SONECT sein Versprechen, sichere, effiziente und nachhaltige Lösungen für Bargeldabhebungen und Bankgeschäfte anzubieten, und macht damit einen weiteren Schritt nach vorn bei der Revolutionierung der Bargeldverfügbarkeit und der Bankgeschäfte auf internationaler Ebene. Sie signalisiert, dass SONECT ein wichtiger Akteur in der digitalen Finanzlandschaft auf lokaler und globaler Ebene werden will.

Die SONECT-App für Bargeldabhebungen ist in der gesamten Schweiz und in Italien verfügbar und kann überall in der EU aus dem App Store und dem Google Play Store heruntergeladen werden. Die SONECT-Anwendung ist vollständig in das Open-Banking-Aggregationsnetzwerk TWINT integriert, was den Schweizer Nutzern eine weitere Option zur Verwendung der Anwendung bietet. Mit dieser Erweiterung wird die Anwendung bald auch in den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union voll funktionsfähig sein und den EU-Bürgerinnen und -Bürgern eine bequeme Alternative zu den traditionellen Geldautomaten bieten, wenn sie Bargeld abheben möchten.

Informationen über SONECT:

SONECT, ein Schweizer Fintech-Unternehmen, widmet sich der Entwicklung digitaler Finanzprodukte, darunter auch Anwendungen zur Bargeldabhebung. Sie ist auch auf die Befähigung zum Bankgeschäft spezialisiert, indem sie ihre Lizenz an Unternehmen verleiht, die Finanzdienstleistungen anbieten möchten. Mit einer soliden Präsenz auf dem schweizerischen und italienischen Markt ist das Unternehmen zu einer anerkannten Marke in der Region geworden, die es ihm ermöglicht, neue Horizonte zu erschließen.

