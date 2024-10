Monumental Energy Corp. schließt endgültige Vereinbarung mit Taranaki Ventures Limited über eine 25%ige Royalty-Beteiligung an den für Aufwältigungsarbeiten vorgesehenen Öl- und Gasbohrungen Copper Moki ab

Pressemitteilung - Vancouver, British Columbia - 25. Oktober 2024 / IRW-Press / Monumental Energy Corp. („Monumental“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: MNRG; FWB: ZA6; OTCQB: MNMRF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit New Zealand Energy Corp. („NZEC“)(TSXV: NZ) eine Kaufoptions- und Royalty-Vereinbarung (die „Vereinbarung“) abgeschlossen hat, die es dem Unternehmen ermöglicht, sich an der Sanierung und Wiederinbetriebnahme von zwei bedeutenden, ehemals produzierenden Ölbohrungen in Neuseeland zu beteiligen. Bei Ausübung der Kaufoption erhält Monumental 25 % des Wertes, der aus dem Verkauf von Öl und Gas aus den beiden Bohrungen erzielt wird.

Die Options- und Royalty-Vereinbarung wurde zwischen der hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Monumental, Monumental Energy Corp NZ Limited, und Taranaki Ventures Limited („TVL“), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von New Zealand Energy Corp. („NZEC“)(TSXV: NZ), am 25. Oktober 2024 geschlossen. Im Rahmen der Vereinbarung wird sich das Unternehmen unter anderem an den Reparatur- und Aufwältigungsarbeiten beteiligen, um die Produktion aus zwei Bohrungen, Copper Moki 1 & 2 („CM 1 & 2“), die sich auf einem genehmigten Block PMP 55491 befinden, an dem TVL eine 100%ige Beteiligung hält, wieder aufzunehmen.

Im Zusammenhang mit der Vereinbarung haben die Parteien den Bedingungen einer Royalty-Vereinbarung zugestimmt, die der Vereinbarung beigefügt ist und ab dem Datum in Kraft tritt, an dem das Unternehmen die Kaufoption ausübt. Gemäß einem detaillierten Budget- und Arbeitsplan wird das Unternehmen monatliche Barzahlungen leisten, um die Reparatur- und Aufwältigungsarbeiten an CM 1 & 2 durchzuführen, die nach Beginn schätzungsweise etwa drei Wochen dauern werden. Diese Arbeiten bedürfen weiterhin der Zustimmung des Ministers in Neuseeland gemäß dem New Zealand Crown Minerals Act 1991.

Die Gesamtkosten für die Durchführung der Aufwältigungsarbeiten an CM 1 & 2 werden auf etwa 800.000 NZ$ geschätzt. Als Gegenleistung gewährte TVL Monumental die Kaufoption zum Erwerb einer Royalty, die gemäß der Royalty-Vereinbarung bei Produktionsbeginn fällig wird. Die Kaufoption kann vom Unternehmen nach eigenem Ermessen nach erfolgreichem Abschluss der Aufwältigungsarbeiten an CM 1 & 2 und Produktionsbeginn ausgeübt werden. Sobald die Royalty in Kraft tritt, ist sie von TVL innerhalb von 30 Tagen nach Ende jedes Quartals zahlbar, berechnet auf Open-Book-Grundlage, indem die Verkaufserlöse, die TVL aus dem Verkauf oder der sonstigen Veräußerung von Erdöl aus einer oder der beiden Bohrungen CM 1 & 2 gemäß den zu diesem Zeitpunkt geltenden Verkaufsvereinbarungen abzüglich der in der Royalty-Vereinbarung festgelegten zulässigen Abzüge („Nettoeinnahmen“) mit 75 % multipliziert werden; die Royalty ist zahlbar, bis dem Unternehmen ein Betrag in Höhe der Aufwältigungskosten zugeflossen ist. Danach wird die Royalty durch Multiplikation der Nettoeinnahmen mit 25 % berechnet.