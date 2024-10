Nasdaq nach Daten im Aufwind - Dow fällt

hab heute wetterbedingt eine kleine Pause bei dem Herbstputz - muss nämlich bis nächste Woche Haus und Hof winterfest machen. Aber ab und zu mal ein WO-Zwischenstopp schadet auch nicht bevor es in den wohlvedienten Urlaub geht.Und da bin ich auch schon bei Dir, @ . Börsentechnisch bin für Bali schon gerüstet, auch wenn ich natürlich nicht diesen Bank-Highflyer sondern 2 langweilige Dividendenzahler gewählt hab. Hab aber zum Glück paar andere exotische Banken welche sich allesamt gut entwicklet haben.bin ja nicht so der Minen-Anleger - irgendwie kann ich mich mit dem Segment nicht anfreunden. Im Moment läuft es ja gut im Gold- Und Silbersektor, aber davor war ja auch lange Zeit Flaute. Jetzt noch auf den Zug aufzuspringen mag ich auch nicht. Aber man kann nicht überall dabei sein.nette Story mit diesem 2-Millionen-Depot - widerlegt mal wieder die Aussage vieler Querulanten bei WO dass man als Kleinanleger mit Aktien kein Geld verdienen kann. Und auch hier sieht man wieder was langfristiges Anlegen, gepaart mit dem Zinseszins-Effekt, bewirken kann. Schade dass in meinem Fall die Zeit einfach zu kurz war - jetzt wäre ich nämlich soweit dass die passiven Dividendenströme die monatliche Sparrate überschreiten und das Ganze (fast) von alleine läuft.Und was richtig "langfristig" bedeutet sieht man an meinem Vorbild NBIM. Der ja vor über 30 Jahren ja auch nicht mit 1,5 Billionen angefangen hat. Da bin ich mal gespannt was im Endeffekt bei uns in den nächsten 30 Jahren realisiert wird. Aber wenn ich da lese was da neulich dieser JUSO-Jüngling wieder von "Aktienzocken" und "Spekulieren" von sich gibt, hab ich noch immer Bedenken ob was draus wird:natürlich nicht schön diese Geschichte bei MCD - weder für die Kunden, noch für das Image des Unternehmens. Da hilft es auch nicht wenn eine dritte Partei daran schuld sein sollte. Aber ich hab im Laufe der letzten 10-12 Jahre schon viele Aufs und Abs mit meinen MCD-Papieren mitgemacht - mal schaun ob sich in 10 Jahren noch jemand an diesen Rücksetzer erinnern wird.mag ja sein dass es sich total kompliziert anhört, wenn man ein Depot mit >150 Werten aus >60 Ländern steuertechnisch verwalten muss. Aber eigentlich ist es gar nicht sooo problematisch wie es scheint. Da kommen schon mal gute 50% der Dividenden steuerneutral aus den USA. Dann DE, GB, GR usw. komplett ohne QST. Auch aus Brasilien, Thailand, China, Ungarn usw. wird die QST zu 100% angerechnet, also keine Verluste. Paradoxerweise sind es paar "gute" Nachbarn oder EU-Länder, welche Probleme machen. Schweiz, Dänemark, Norwegen, Irland, Frankreich, Italien oder Spanien. Nun kann ich ja meine Investitionen steuern und hab da generell kleinere Positionen - bis auf paar Ausnahmen wie L`Oreal, Novo Nordisk, Intesa oder Iberdrola. Aber jetzt allein wegen der QST diese Länder komplett ignorieren wie ich es schon mehrfach gelesen hab??Ich mach da nur ein kleines theoretisches Beispiel auf: wenn jemand mit 4000€ in Novo investiert ist, bekommt er ca. 60€ Bruttodividende. davon verliert er 15% (27% minus 12% anrechenbar) - also 9€. Wenn ich mir nun die Kursgewinne anschaue die bei Novo (trotz Teilverkauf) aufgelaufen sind, da spende ich die 9€ gerne dem dänischen Staat. Auch wenn es im Endeffekt eine Frechheit ist - die wissen genau dass viele Kleinanleger wegen den geringen Summen sich nicht die Arbeit mit der Rückforderung machen.Schönen Tag nochTimburg