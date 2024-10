Neotech Metals meldet Abschluss seiner LIFE-Finanzierung

NICHT ZUR VERBREITUNG ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR AUSSENDUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Vancouver, British Columbia, 25. Oktober 2024 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) („Neotech“ oder das „Unternehmen“) freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 26. September 2024 bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine LIFE-Finanzierung (das „Angebot“) abgeschlossen hat.

Im Rahmen des Angebots hat das Unternehmen 9.009.665 Einheiten des Unternehmens („Einheiten“) zum Preis von 0,15 $ pro Einheit begeben und damit einen Bruttoerlös von 1.351.450 $ eingenommen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Stammaktienkaufwarrant. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von je 0,25 $.

Das LIFE-Angebot erfolgte gemäß der LIFE-Ausnahme, und dementsprechend sind die im Rahmen des LIFE-Angebots begebenen Wertpapiere im Einklang mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen nicht an eine Haltefrist gebunden.

Das Unternehmen zahlte im Zusammenhang mit dem Verkauf von Einheiten Vermittlungsprovisionen in Höhe von 31.061 $ und begab 207.072 Vermittler-Warrants an bestimmte Vermittler. Die Vermittler-Warrants sind an eine Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gebunden.

Die Warrants unterliegen einer Beschleunigungsklausel, welcher zufolge das Unternehmen für den Fall, dass der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens (die „Aktien“) während eines Zeitraums von zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen an der Börse mehr als 0,50 $ pro Aktie beträgt, in einer Pressemeldung bekannt geben kann, dass das Verfallsdatum der Warrants auf 30 Tage danach vorgezogen wird.

Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Einheiten wird für Explorationsausgaben sowie für Unternehmens- und allgemeine Betriebsausgaben verwendet.

Das entsprechende Dokument zum LIFE-Angebot können Sie unter folgendem Link einsehen: https://neotechmetals.com/investors/.

Weiterführende Informationen erhalten Sie über:

Reagan Glazier, Chief Executive Officer

E-Mail: info@neotechmetals.com

Telefon: +1 403-815-6663

Über Neotech Metals Corp.

