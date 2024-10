EverWind Fuels erhält 22,5 Millionen Dollar von der kanadischen Regierung für ein Zentrum für saubere Häfen und grüne Kraftstoffe

PORT HAWKESBURY, NS, 26. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- EverWind Fuels („EverWind") freut sich über den Erhalt von 22,5 Millionen Dollar aus dem Green Shipping Corridor Fund von Transport Canada, was einen wichtigen Meilenstein bei der Etablierung von Atlantik-Kanada als führendes Drehkreuz für die Produktion und den Transport von grünem Wasserstoff und Ammoniak darstellt. Die Bekanntgabe erfolgte durch den parlamentarischen Staatssekretär Mike Kelloway (Abgeordneter für Cape Breton-Canso) im Namen der kanadischen Verkehrsministerin Anita Anand, zusammen mit dem CEO von EverWind Fuels, Trent Vichie, der Bürgermeisterin von Port Hawkesbury, Brenda Beaton-Chisholm, und den indigenen Partnern Chief Terry Paul von der Membertou First Nation, Chief Cory Julian von der Paqtnkek First Nation und Chief Wilbert Marshall von der Potlotek First Nation.

Mit dieser strategischen Investition wird die Entwicklung der wichtigen maritimen und landseitigen Infrastruktur des EverWind-Terminals in Point Tupper unterstützt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

Verbesserung der bestehenden Infrastruktur von Seeterminals für den Umschlag von umweltfreundlichen Kraftstoffen

Installation eines hochmodernen grünen Ammoniak-Verladearms

Entwicklung umweltfreundlicher Ammoniak-Versorgungspipelines

Der Beitrag in Höhe von 22,5 Millionen Dollar aus dem Transport Canada's Clean Ports Stream ist ein Beweis für das starke Vertrauen der Bundesregierung, dass EverWind weiterhin eine führende Rolle in Kanadas grünem Wasserstoff- und Ammoniakproduktionssektor einnimmt. Diese Investition wird die Entwicklung des EverWind-Projekts für grünen Wasserstoff und grünes Ammoniak in Point Tupper beschleunigen und die Region um die Strait of Canso als wichtigen Knotenpunkt für die Entwicklung nachhaltiger Energien positionieren und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum in ganz Nova Scotia und als Verkehrsknotenpunkt für das Schwesterprojekt auf der Burin-Halbinsel in Neufundland fördern. Die durch diese Finanzierung unterstützte Infrastruktur wird auch dazu beitragen, die Emissionsreduzierung im Seeverkehrssektor zu fördern und als Tor für die Beförderung umweltfreundlicher Kraftstoffe von Atlantik-Kanada zu Märkten im In- und Ausland zu dienen.