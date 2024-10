Wie China die künftige Entwicklung des globalen Südens vorantreibt

Peking (ots/PRNewswire) - PEKING, 26. Oktober 2024 /PRNewswire/ - Die praktische

Zusammenarbeit war schon immer die Grundlage des BRICS-Mechanismus, wofür die

Gründung der Neuen Entwicklungsbank (NDB) ein gutes Beispiel ist.



Die NDB mit Sitz in Shanghai wurde 2014 gemeinsam von Brasilien, Russland,

Indien, China und Südafrika gegründet, um Ressourcen für Infrastruktur- und

nachhaltige Entwicklungsprojekte in den BRICS-Mitgliedsstaaten und anderen

Schwellen- und Entwicklungsländern zu mobilisieren.





Mit der Genehmigung von mehr als 100 Projekten in allen Mitgliedsländern im Wertvon rund 35 Mrd. USD bis Ende 2023 hat die NDB die wirtschaftliche Entwicklungder BRICS-Mitgliedsländer gesichert und zur Verbesserung und Entwicklung desglobalen wirtschaftlichen Governance-Systems beigetragen."Der kollektive Aufstieg des globalen Südens ist ein charakteristisches Merkmalder großen Transformation in der Welt", sagte der chinesische Präsident XiJinping während des BRICS-Plus-Führungsdialogs im russischen Kasan amDonnerstag.Er rief die Länder des Globalen Südens auf, ihre kollektive Weisheit und Stärkezu nutzen und sich ihrer Verantwortung für den Aufbau einer Gemeinschaft miteiner gemeinsamen Zukunft für die Menschheit zu stellen.Streben nach gemeinsamer Sicherheit, Austausch zwischen den ZivilisationenDie BRICS-Plus-Länder sollten eine stabilisierende Kraft für den Frieden sein,die globale Sicherheitsgovernance stärken und Wege finden, um sowohl dieSymptome als auch die Ursachen von Krisenherden anzugehen, sagte Xi.Im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise hat China wiederholt Sondergesandteentsandt, die im Rahmen der Pendeldiplomatie die Voraussetzungen fürWaffenstillstandsgespräche schaffen sollten. So besuchte Li Hui, einSonderbeauftragter der chinesischen Regierung für eurasische Angelegenheiten,seit Ende Juli Brasilien, Südafrika und Indonesien - wichtige Mitglieder desglobalen Südens.Auch China und Brasilien haben gemeinsam einen Sechs-Punkte-Konsensverabschiedet und die Gruppe "Friends for Peace" ins Leben gerufen, um die Krisegemeinsam mit anderen Ländern des globalen Südens anzugehen.In der Zwischenzeit haben sich die palästinensischen Fraktionen unterVermittlung Chinas im Juli in Peking versöhnt, was einen wichtigen Schritt inRichtung Frieden im Nahen Osten darstellt.Xi drängte auf eine frühzeitige Deeskalation, um den Weg für eine politischeLösung der Ukraine-Krise zu ebnen, und forderte einen umfassendenWaffenstillstand im Gaza-Streifen und eine Wiederbelebung derZwei-Staaten-Lösung.Der zwischenmenschliche und kulturelle Austausch zwischen den BRICS-Ländern ist