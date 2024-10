Iranische Medien melden Schäden an Militärstützpunkten Nach den israelischen Luftangriffen haben iranische Medien erste Schäden an Militärstützpunkten gemeldet. Wie die Nachrichtenagentur Tasnim berichtete, wurde die Luftabwehr unter anderem in der Hauptstadt Teheran und den Provinzen Chusestan sowie …