Ausländische Hausangestellte sitzen fest

BEIRUT (dpa-AFX) - Zahlreiche ausländische Hausangestellte sitzen infolge der israelischen Angriffe im Libanon fest. "Die meisten von ihnen haben ihre Pässe nicht bei sich und wurden von ihren Arbeitgebern auf der Flucht zurückgelassen", berichtet Helferin Lea Ghurajeb. Zusammen mit anderen Freiwilligen kümmert sie sich in der Hauptstadt Beirut in einer zur Notunterkunft umfunktionierten Lagerhalle um rund 200 vertriebene Migrantinnen. "Viele von ihnen wollen das Land verlassen, aber sie haben kein Geld, um auszureisen", sagt Ghurajeb.

"Ich bin vor drei Wochen aus Tyrus im Süden hierher geflohen", sagt Patricia, die aus dem westafrikanischen Sierra Leone stammt. Nach einem Angriff des israelischen Militärs auf ein Gebäude in der Nähe des Hauses ihrer Arbeitgeberin sei sie geflohen. "Ich konnte niemanden finden, der mich mitnehmen kann", schildert sie. Sie habe schließlich in einem Krankenwagen in einen südlichen Vorort von Beirut fliehen können. Nach israelischen Luftangriffen dort floh sie erneut - bis sie schließlich in der Lagerhalle landete. "Ich möchte so schnell wie möglich nach Hause, ich habe solche Angst", sagt sie.