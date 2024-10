Gesamtmetall-Chef bezeichnet Rentenpaket als "Blamage"

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die umstrittene Rentenreform der Ampelregierung droht nach Aussagen von Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf zum Standortrisiko zu werden. "Das Rentenpaket ist eine Blamage für die Ampel", sagte Wolf am Samstag dem Nachrichtenportal T-Online.



"Es ist eine der größten Ungerechtigkeiten dieser Koalition, und es kann uns alle teuer zu stehen kommen." Viele junge Menschen, insbesondere jene mit guten Qualifikationen, seien heutzutage "sehr mobil" und könnten "praktisch überall im Ausland arbeiten". "Wenn sie dort weniger Steuern und Abgaben an den Staat abführen müssen, werden sich viele überlegen, warum sie eigentlich noch in Deutschland bleiben sollen", so Wolf. "Mein Appell an die Ampel ist darum: Stoppen Sie das Rentenpaket II, bevor es zu spät ist."





